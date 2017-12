பழநிக்கு பாதயாத்திரை சென்ற பக்தர்கள் கூட்டத்தில் பேருந்து புகுந்து 6 பேர் பலி: தாராபுரம் அருகே கோர சம்பவம்

தாராபுரம் அருகே அரசுப் பேருந்து மோதியதில், பழநிக்கு பாதயாத்திரை சென்று கொண்டிருந்த பக்தர்கள் 6 பேர் உயிரிழந்தனர்.

இதுகுறித்து போலீஸார் கூறியதாவது: திருப்பூரில் இருந்து கடந்த 24-ம் தேதி 40 பேர் கொண்ட குழுவினர் பழநிக்கு பாதயாத்திரை தொடங்கினர். நேற்று முன்தினம் தாராபுரம் – கோவை சாலை அருகே உள்ள குப்பண்ணன் கோயிலில் தங்கினர். நேற்று அதிகாலை மீண்டும் பாதயாத்திரையை தொடங்கினர். கோனாபுரம் பிரிவில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது, திருப்பூரில் இருந்து மதுரையை நோக்கிச் சென்ற அரசுப் பேருந்து இவர்களின் கூட்டத்துக்குள் புகுந்தது.

இந்த விபத்தில் திருப்பூர் மாவட்டம் அவிநாசி நாதம்பாளையத்தைச் சேர்ந்த மகேஸ்வரி(34), ராஜாமணி(42), திருப்பூர் வ.உ.சி.வீதி குமார் நகரைச் சேர்ந்த விஜயா(48), கேஆர்ஜி நகர் ராக்கியாபாளையத்தைச் சேர்ந்த நடராஜ்(38), புளியம்பட்டியை அடுத்த தொட்டியபாளையத்தைச் சேர்ந்த காளிமுத்து ஆகியோர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.

படுகாயமடைந்த வளையங்காட்டைச் சேர்ந்த சாந்தி(36), கோவையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பலனின்றி இறந்தார். இந்த விபத்தில் 4 பெண்கள் உட்பட 6 பேர் இறந்தனர். இறந்தவர்களின் உடல்கள், பிரேத பரிசோதனைக்காக தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன என்று போலீஸார் கூறினர்.

பாதுகாப்பாக பாதயாத்திரை செல்வது எப்படி?

விபத்துகளை தடுப்பது குறித்து போக்குவரத்து போலீஸார் கூறியதாவது: இரவு நேரங்களில் பக்தர்கள் பாதயாத்திரை மேற்கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும். இரவு ஒய்வு எடுத்துவிட்டு மறுநாள் காலையில் பாதயாத்திரையை தொடங்க வேண்டும். தவிர்க்க முடியாத பட்சத்தில் இரவில் பாதயாத்திரை மேற்கொண்டால் சாலையோர நடைபாதைகளை விட்டு கீழே இறங்கக் கூடாது. கைகளில் ஒளிரும் குச்சிகளை வைத்துக் கொண்டு செல்ல வேண்டும். முதுகின் பின்னால் தொங்கவிடும் பைகளில் ஒளிரும் ஸ்டிக்கர்களை ஒட்டிக் கொண்டு செல்ல வேண்டும். கூட்டமாக இரவு நேரங்களில் பாதயாத்திரை செல்லும் பக்தர்கள் பள்ளங்கள், மேடுகள் இருக்கும்போது சாலையில் நடந்து செல்கின்றனர். அப்போதுதான் விபத்துகளில் அதிகளவு உயிரிழப்புகள் ஏற்படுகின்றன.

திண்டுக்கல்-பழனி சாலையில் 80 கிமீ. தூரம் பக்தர்கள் பாதயாத்திரை செல்வதற்கு நடைபாதை போடப்பட்டுள்ளது. அதுபோல், திருச்செந்தூர், பழனி போன்ற ஆண்டுதோறும் பக்தர்கள் பாதயாத்திரை மேற்கொள்ளும் புண்ணிய ஸ்தலங்களின் எல்லா சாலைகளிலும் பாதயாத்திரை நடைபாதைகளை தனியாக அமைக்க வேண்டும். பாதயாத்திரை காலங்களில் சாலைகளில் வாகனங்களை மெதுவாக இயக்க வேண்டும்.

