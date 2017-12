பிரசவத்துக்காக சொந்த ஊருக்கு சென்றபோது ஒடிசா மாநில பெண்ணுக்கு ரயில் நிலையத்தில் பிரசவம்

வேலூர் : பிரசவத்துக்காக சொந்த ஊருக்கு சென்றபோது காட்பாடி ரயில் நிலையத்தில் ஒடிசா மாநில பெண்ணுக்கு அழகான பெண் குழந்தை பிறந்தது. ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் மனோஜ்பான். இவரது மனைவி நிர்மல்பான். இருவரும் திருப்பூரில் உள்ள பனியன் தொழிற்சாலையில் வேலை செய்து வருகின்றனர். நிறைமாத கர்ப்பிணியான மனைவியை அழைத்துக்கொண்டு திருப்பதி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் மனோஜ்பான் நேற்று சொந்த ஊரான ஒடிசா மாநிலத்திற்கு புறப்பட்டார். காட்பாடி அருகே நேற்று காலை 11.30 மணியளவில் ரயில் வந்தபோது, நிர்மல்பானுக்கு பிரசவ வலி அதிகரித்தது. இதைக்கண்ட சக பயணிகள் உடனடியாக காட்பாடி ரயில் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அதன்பேரில் ரயில்வே மேலாளர் மதிவாணன், பெண் போலீஸ் மாலதி, செவிலியர் என்று 3வது பிளாட்பாரத்தில் தயார் நிலையில் காத்திருந்தனர். ரயிலில் இருந்து இறங்கிய நிர்மல்பானை அழைத்து செல்ல முயன்றபோது ரயில்வே பிளாட்பாரத்திலேயே அழகான பெண் குழந்தை பிறந்தது. இதையடுத்து 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் தாய், சேய் இருவரையும் வேலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இச்சம்பவம் காரணமாக ரயில் நிலையத்தில் சிறிதுநேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Source: Dinakaran

English summary

When we went for delivery to their native state at the station for delivery of Odessa

Vellore: when we went for delivery to their native katpadi rail stations of