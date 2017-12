லிம்கா சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற திருவள்ளுவர் ஓவியத்துக்காக உலக சாதனையாளர் சான்று பெற்ற ஓவிய ஆசிரியர்

* வேலூரை சேர்ந்தவர் வேலூர் : லிம்கா சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பெற்ற ஓவிய ஆசிரியர், ‘சாம்பியன்ஸ் புக் ஆப் வேர்ல்ட் ரெகார்ட்ஸ் உலக சாதனையாளர்’ சான்றிதழை பெற்று வேலூருக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார். வேலூர் தொரப்பாடியை சேர்ந்தவர் ஜி.நவக்குமார்(36). ஓவியத்தில் டிப்ளமோ முடித்து தனியார் பள்ளி ஒன்றில் ஓவிய ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவர் கடந்த 2000ம் ஆண்டு முதல் பல்வேறு ஓவியங்களை வரைந்து சாதனை படைத்து வருகிறார். இவர் கடந்த 2006ம் ஆண்டு 60 அடி அகலமும், 133 அடி உயரமும் உள்ள காடா துணியில் திருவள்ளுவரின் உருவத்தை வரைந்து லிம்கா சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பெற்றார். இதைதொடர்ந்து 2009ம் ஆண்டு 192 நாடுகளின் கொடிகளை 280 அடிநீள சார்ட் பேப்பரில் வரைந்து 2009ம் ஆண்டு லிம்காவிலும் இடம் பெற்றார். தொடர்ந்து பாத்திரத்தில் நிரப்பப்பட்ட 2 லிட்டர் தண்ணீரில் வேறு எந்த பிடிமானமும் இன்றி வண்ணப்பொடிகளால் மகாத்மா காந்தி உருவத்தை 15 நிமிடங்களில் வரைந்து அதற்காகவும் லிம்காவில் இடம் பெற்றார். மேலும் கடந்த 2008ம் ஆண்டு உலக அமைதியை வலியுறுத்தி புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை உலகின் முக்கிய மொழிகளில் 288 அடி ஷீட்டில் வரைந்து சாதனை படைத்தார். மறு ஆண்டே தையல் நூலில் அன்பால் உலகை வயப்படுத்தலாம் என்பதை வலியுறுத்தி உலக நாடுகளின் பெயர்களை எழுதியதுடன், மற்றொரு நூலில் ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் ஆஸ்கர் விருது பெற்றதை நினைவுப்படுத்தும் வகையில் வரைந்து சாதனை படைத்தார். எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு, குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு, காதலர் தினத்தை போற்றும் வாசகங்கள் ஆகியவற்றை வெண்கடுகு, லெட் பென்சில் முனை, கடலை பருப்பு, அரிசி, நெல் மணி என்று பலவற்றிலும் நுண்ணிய முனையால் ஓவியங்கள் வரைந்து சாதனை படைத்துள்ளார். 2005ம் ஆண்டு குடியரசு தின வாழ்த்து வாசகத்தை அப்போதைய குடியரசு தலைவர் அப்துல்கலாமுக்கு வெண்கடுகில் வரைந்து அனுப்பி வைத்தார். இதற்காக அவரின் பாராட்டு கடிதத்தையும்பெற்றுள்ளார். இத்தகைய இவரது இந்த சாதனைகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கும் வகையில் ‘சாம்பியன்ஸ் புக் ஆப் வேர்ல்ட் ரெகார்ட்ஸ்’ சில் இடம் பெற்று அதற்கான சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சான்றிதழ் அவரது 133 அடி உயர காடா துணியில் வரைந்த திருவள்ளுவர் ஓவியத்துக்காக பாராட்டி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதோடு வேர்ல்ட் ரெகார்ட்ஸ் அமைப்பின் சார்பிலும் 102 நாடுகளின் கொடிகளை 280 அடிநீள பேப்பரில் வரைந்ததற்காகவும், தையல் நூலில் உலக நாடுகளின் பெயர்களை வரைந்ததற்காகவும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக நவக்குமாரிடம் கேட்டபோது, ‘கின்னஸ் சாதனையில் இடம் பெறுவதற்கான எனது தீவிர முயற்சி தொடர்ந்து வருகிறது. இதன் மூலம் வேலூருக்கு பெருமை சேர்ப்பதே லட்சியம். அதற்கேற்ப எனது அடுத்தடுத்த முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளேன். அத்துடன் ஓவியக்கலைதான் எனது உயிர்மூச்சு’ என்று கூறினார்.

