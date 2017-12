ஆவடி ரயில் நிலையத்தில் பெட்டிகள் தடம் புரண்டதால் ரயில் சேவை பாதிப்பு

ஆவடி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து கிளம்பிய பட்டாபிராம் ரயிலின் இரண்டு பெட்டிகள் நேற்று (செவ்வாய்க்கிழமை) நள்ளிரவில் தடம் புரண்டன.

இதுகுறித்து தென் மண்டல ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், ”நள்ளிரவு 23.25 மணிக்கு ஆவடி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து கிளம்பும்போது, இரு ரயில் பெட்டிகள் தடம் புரண்டன. ரயிலில் பயணிகள் யாரும் இல்லாததால் உயிரிழப்போ, காயமோ ஏற்படவில்லை.

இதனையடுத்து சென்னை பிரிவு ரயில்வே அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டனர். முதல் பெட்டி இரவு 2.20 மணிக்கும், இரண்டாவது பெட்டி அதிகாலை 3.20 மணிக்கும் சரிசெய்யப்பட்டன. தண்டவாளத்தை சரியாக்கும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனையடுத்து 27.12.2017 அன்று ரத்து செய்யப்பட்ட ரயில்களின் விவரம்:

ரயில் எண் 66000 (ஆவடி – மூர் மார்க்கெட்),

66025 (மூர் மார்க்கெட்- சூளூர்பேட்டை),

66029 (சூளூர்பேட்டை – நெல்லூர்),

66030 (நெல்லூர் – சூளூர்பேட்டை),

66026 (சூளூர்பேட்டை- மூர் மார்க்கெட்),

66002 (ஆவடி – மூர் மார்க்கெட்),

66015 (மூர் மார்க்கெட் – அரக்கோணம்),

66039 (அரக்கோணம் – திருப்பதி),

66033 (திருப்பதி – நெல்லூர்),

66036 (நெல்லூர் – மூர் மார்க்கெட்),

66003 (மூர் மார்க்கெட் – ஆவடி).

Source: The Hindu

English summary

Avadi railway station in boxes because the impact derailed train service

Avadi railway station from two betta pattabiram railway