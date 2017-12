மக்கள் வரத்து குறைந்ததால் ஜவுளி சந்தை வெறிச்சோடியது

ஈரோடு : பருத்தி துணி ரகங்களான பனியன், உள்ளாடைகள், வேட்டி, துண்டு, பெட்ஷீட், லுங்கிகள், ஜாக்கெட் பிட், நைட்டி, ரெடிமேடு துணிரகங்கள், சட்டை, பேண்ட், மிதியடி மற்றும் திரைச்சீலைகள், பெட் விரிப்புகள், டேபிள் விரிப்பு, கொசுவலை துணிகள், ரெடிமேடு பள்ளி சீருடைகள், பர்முடாஸ், டி-சர்ட் என ஜவுளி ரகங்களில் உள்ள அனைத்து ரகங்களையும் ஒரே இடத்தில் வாங்கி செல்வதற்காக நாடு முழுவதும் இருந்து வியாபாரிகள் மற்றும் மக்கள் ஈரோடு ஜவுளி சந்தைக்கு வந்து செல்கின்றனர். இதற்காக ஈரோடு கனி மார்க்கட்டில் தினசரி ஜவுளி சந்தையும், சென்ட்ரல் தியேட்டர் குடோன், கருங்கல்பாளையம், அசோகபுரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் குடோன்களில் ஜவுளி சந்தை கூடும் நாளான செவ்வாய்கிழமையன்று 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மொத்த ஜவுளி வியாபாரிகள் கடை வைக்கின்றனர். பிரமாண்டமான இந்த ஜவுளி சந்தைக்கு நாடு முழுவதும் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான வியாபாரிகள் நேரடியாகவும், லாரிகள் மூலமாகவும் ஜவுளிகளை கொள்முதல் செய்கின்றனர். இதுகுறித்து ஜவுளி வியாபாரிகள் கூறியதாவது: கடந்த வாரம் இருந்த மக்கள் கூட்டம், இந்த வாரம் மிகவும் குறைந்து போனது. ஜனவரி 14ல் பொங்கல் பண்டிகை வருவதையொட்டி துணி வாங்க வருபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இன்னும் பொங்கல் வியாபாரம் சூடுபிடிக்கவில்லை. அநேகமாக பொங்கல் வரும் வாரத்தில் ஜவுளி வியாபாரம் சூடுபிடிக்கும் என எதிர்பார்க்கிறோம். இவ்வாறு ஜவுளி வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.

Source: Dinakaran

