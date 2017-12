இந்திய உருது கவிஞர் மிர்சா காலிப்பின் 220-வது பிறந்ததினம்: டூடுல் வெளியிட்ட கூகுள்

இந்திய அரபு கவிஞர் மிர்சா காலிப்பின் 220-வது பிறந்த நாளையொட்டி கூகுள் டூடுல் வெளியிட்டு சிறப்பு செய்துள்ளது.

மிர்சா கலிப் 1797-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 27-ம் நாள், இந்திய தலைநகர் டெல்லியின் ஆக்ரா நகரில் பிறந்தார். உருது கவிதைகளில் இவர் புரிந்த பங்களிப்பை ஆங்கில கவிஞர் ஷேக்ஸ்பியருடன் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஒப்பிடுகின்றனர்.

சிறுவயதில் ஆதரவற்றோர் இல்லத்தில் வளர்ந்த மிர்சா காலிப், தனது ஏழு குழந்தைகளை இழந்திருக்கிறார். காலிப்பின் கவிதைகள் பெரும்பாலும் அரசியல், சமூகம், கலாச்சாரம் ஆகியவற்றை பிரதிபலித்தன.

மிர்சா காலிப்பின் கவிதைகள் சோகமான, கொந்தளிப்பான வாழ்க்கை அனுபவங்களை வெளிப்படுத்துகின்றன. முகலாயப் பேரரசின் குறிப்பிடத்தக்க கவிஞர்களில் ஒருவராக கருதப்பட்ட கலிப் 1869-ம் ஆண்டு மரணம் அடைந்தார்.

Source: The Hindu

