அதிகாரிகள் அலட்சியம் கண்மாயின் நடுவே சாய்ந்துள்ள கம்பங்கள்

* மின்சாரம் தாக்கும் அச்சத்தில் மக்கள் கமுதி : கமுதி அருகே கூடக்குளம் கிராமத்தில் ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக உயரழுத்த மின் கம்பங்கள் சாய்ந்து கண்மாய் தண்ணீரில் விழுந்துள்ளது. இதனால் தண்ணீரை பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. கமுதி அருகே எழுவனூர் ஊராட்சி கூடக்குளம் கிராமத்தில் விவசாயிகள், கூலி தொழிலாளர்கள் என 2 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர். இந்த கிராமத்தின் குடிநீர் தேவைக்கு பெரிய கண்மாய் அருகே ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அப்பகுதியில் இருந்து தண்ணீர் வினியோகம் செய்யும் வகையில் மின் இணைப்புக்கு உயரழுத்த மின் கம்பங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் கடந்த ஒரு ஆண்டுக்கு முன் சூறைக்காற்றில் தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் அப்பகுதியில் உள்ள 10க்கும் மேற்பட்ட மின் கம்பங்கள் சேதமடைந்து முறிந்து விழுந்தது. அப்போது கூடக்குளம் கிராமத்தில் இருந்து பெரிய கண்மாய் வழியாக ஆழ்துளை கிணற்றுக்கு செல்லும் 5க்கும் மேற்பட்ட மின் கம்பங்களும் காற்றுக்கு தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் கண்மாயின் நடுவே சாய்ந்துள்ளது. சேதமடைந்த மின்கம்பங்களை அகற்றக்கோரி கமுதி மின்வாரிய அதிகாரிகளுக்கு கூடக்குளம் கிராமத்தினர் கடந்த ஒரு வருடமாக தொடர்ந்து மனுக்கள் அளித்தும் மின்வாரிய அதிகாரிகள் அலட்சியம் செய்து வருகின்றனர். மின் கம்பங்களை அகற்றாத நிலையில் தற்போது அப்பகுதியில் பெய்த மழைக்கு மின்கம்பங்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளது. இதனால் அவ்வப்போது கண்மாய் தண்ணீரில் மின்சாரம் பாய்ந்து வருகிறது. இதனால் அந்த கண்மாய் தண்ணீரை பயன்படுத்த முடியாத நிலையும், அப்பகுதியினருக்கு குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியாத நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து கூடக்குளம் பாலாஜி கூறுகையில், சேதமடைந்துள்ள மின் கம்பங்களை சீரமைக்க கோரி மின்வாரிய அதிகாரிகளிடம் பலமுறை நேரில் சென்று மனு அளித்தோம். ஆனால் எங்களது புகாரை மின்வாரிய அதிகாரிகள் கண்டுகொள்வதில்லை. மின்கம்பங்களை சீரமைக்க ரூ.40 ஆயிரம் பணம் லஞ்சமாக கேட்டு தொடர்ந்து அலட்சியமாக உள்ளனர் என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

Officials have tilted in the middle of the tank indifferent poles

* Deviced in fear makkalkamuthi: kudakulam near kamuthi Gira