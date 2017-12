செண்டுமல்லியை சாலையோரம் கொட்டி சென்ற விவசாயிகள்

ஓசூர் : ஓசூர் பகுதியில் செண்டுமல்லி விளைச்சல் அதிகரிப்பால், விலை சரிந்து கிலோ ₹20க்கு விற்கப்படுகிறது. இது கூலிக்கு கூட கட்டுப்பிடியாகவில்லை எனக்கூறி, அறுவடை செய்த பூக்களை விவசாயிகள் சாலையோரம் கொட்டி செல்கின்றனர். “மேரிகோல்டு” என அழைக்கப்படும் செண்டுமல்லி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் அதிகளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. குறிப்பாக, ஓசூர் பகுதியில் செண்டுமல்லி பூ, ரோஜா, பட்டன் ரோஜா உள்ளிட்ட பல்வேறு வகை பூக்கள் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இதில் சுமார் 350 ஹெக்டேர் பரப்பளவில், செண்டுமல்லி பூ சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. நடப்பாண்டில் பெய்த மழையால், செண்டுமல்லி விளைச்சல் அதிகரித்துள்ளது. தற்போது, மார்க்கெட்டுக்கு வரத்து அதிகரித்து, விலை வெகுவாக சரிந்துள்ளது. கடந்த 2 மாதத்துக்கு முன்பு ₹50க்கு விற்ற ஒரு கிலோ பூ, தற்போது ₹20ஆக சரிந்துள்ளது. இது கூலிக்கு கூட கட்டுபிடியாகவில்லை எனக்கூறி, சில விவசாயிகள் தங்களது விளைநிலங்களில் அறுவடை செய்த செண்டு மல்லி பூக்களை, சாலையோரம் கொட்டி செல்கின்றனர்.

இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில், ‘ஒரு ஏக்கரில் ஆயிரம் முதல் ஏழாயிரம் செடிகள் நட்டு வளர்க்க முடியும். ஒரு செடியில் 2 கிலோ பூக்கள் கிடைக்கும். ஒரு ஏக்கரில் செண்டுமல்லி சாகுபடியை மேற்கொள்ள ₹50 ஆயிரம் செலவாகிறது. இங்கு விளைவிக்கப்படும் பூக்கள் தரமாக இருப்பதால், சென்னை, கோவை, மதுரை, நெல்லை, தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும் மற்றும் கேரளா உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. தற்போது செண்டுமல்லி விலை சரிந்துள்ளதால், அறுவடை கூலிக்கு கூட கட்டுப்பிடியாகவில்லை,’ என்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The last farmers dumped roadside sendumalliyai

Increase in yield in the region: hosur, hosur, Marigold, prices decline