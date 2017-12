ஆங்கில புத்தாண்டை முன்னிட்டு ரூ.200 கோடிக்கு மது விற்க டாஸ்மாக் இலக்கு

சென்னை; ஜனவரி 1 ஆங்கில புத்தாண்டை முன்னிட்டு தமிழகத்தில் ரூ.200 கோடிக்கு மது விற்பனை செய்ய டாஸ்மாக் நிர்வாகம் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தமிழக அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கும் டாஸ்மாக் நிறுவனம், பீர் மற்றும் உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்படும் அயல்நாட்டு மதுபான வகைகளை விற்பனை செய்கிறது. சராசரியாக தமிழக டாஸ்மாக் கடைகளில் நாளொன்றுக்கு ரூ.80 கோடிக்கும், அதுவே விடுமுறை நாளென்றால் ரூ.100 கோடி மதிப்பிலான மது வகைககள் விற்பனையாகி வருகின்றன. இந்நிலையில் டிசம்பர் 31-ம் தேதி இரவு ஆங்கில புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் களை கட்டும். எனவே அன்றைய தினம் சுமார் ரூ.200 கோடிக்கு மது விற்பனை செய்ய டாஸ்மாக் நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது. கடந்த புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களின் போது பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையால் குடிமகன்களின் பணப்புழக்கம் குறைவாக இருந்தது. இதனால் டாஸ்மாக் கடைகளில், வழக்கமான விற்பனை தான் இருந்தது. இதுதவிர மழை மற்றும் சபரிமலை சீசன் உள்ளிட்ட காரணங்களால், நவம்பர் முதல் தற்போது வரை, மது விற்பனை சற்று மந்தமாகவே உள்ளது. கிறிஸ்துமஸ் – ஆங்கில புத்தாண்டு வரை மது விற்பனை ஜோராக இருக்கும். இதனால் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு 7 நாட்களுக்கு தேவையான மது வகைகள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளன,

