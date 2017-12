புதுச்சேரியின் வரலாற்று பெருமைகளை ஆவணப்படுத்தும் புகைப்பட கலைஞர்கள்!

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியின் வரலாற்று பெருமைகளையும், சுற்றுலா தலங்களையும் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வரும் முயற்சியில் புதுவை புகைப்பட கலைஞர்கள் சங்கத்தை சேர்ந்த இளைஞர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். 2011ம் ஆண்டு 10 உறுப்பினர்களை கொண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த சங்கம் தற்போது 600 உறுப்பினர்களை கொண்டுள்ளது. இந்த சங்கத்தில் தொழில்முறை புகைப்பட கலைஞர்கள் மட்டுமல்லாது மருத்துவர்கள், பொறியாளர்கள், அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் மாணவர்கள் என அனைத்து தரப்பினரும் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். ஒவ்வொரு வாரமும் புதுச்சேரியை சுற்றியுள்ள மக்கள் மறந்து போன சுற்றுலா தலங்களையும், மண்மனம் மாறாத கிராமங்களின் வாழ்வியலையும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களையும் புகைப்படங்கள் எடுத்து அவற்றை வெளியிடுவதோடு ஆவணப்படுத்தியும் வருகின்றனர். மேலும் புதுச்சேரி பகுதியில் உள்ள வண்ணத்துபூச்சிகள், தும்பிகள் உள்ளிட்ட அழிந்துவரும் உயிரினங்கள் குறித்து புகைப்பட புள்ளி விவசாரங்களையும் சேகரித்து வருகின்றனர். இதுவரையில் 50க்கும் மேற்பட்ட பட்டாம்பூச்சிகள் கணக்கெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், 75 வகையான பறவைகள் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் புதுவை புகைப்பட கலைஞர்கள் சங்கத்தை சேர்ந்த இளைஞர்கள் தகவல் அளித்துள்ளனர்.

