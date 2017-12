நெல்லையப்பர் கோயில் வெளி தெப்பத்தில் பராமரிப்பின்றி பாசி படர்ந்ததால் பச்சைநிறத்துக்கு மாறிய தண்ணீர்

நெல்லை : நெல்லையப்பர் கோயில் வெளி தெப்பத்தில் விழிப்புணர்வின்றி கொட்டப்படும் குப்பைகளாலும், பராமரிப்பின்றி பாசிபடர்ந்ததாலும் மாசுபட்ட தண்ணீர் பச்சை நிறத்துக்கு மாறியுள்ளது. இது விரைவில் சீரமைக்கப்படுமா? என்ற எதிர்பார்ப்புடன் பக்தர்கள் உள்ளனர். திக்கெட்டும் புகழ் சேர்க்கும் வகையில் தென் தமிழகத்தில் பிரசித்திபெற்ற நெல்லையப்பர்- காந்திமதி அம்பாள் கோயில் திகழ்கிறது. மாநில அளவில் சிறப்புமிக்க சிவாலயங்களில் தனித்துவமிக்க இக்கோயிலில் ஆண்டு முழுவதும் பல்வேறு திருவிழாக்கள் நடந்துவந்தாலும் ஆனித்தேரோட்டம், ஐப்பசி திருக்கல்யாணம் பிரசித்தி பெற்றவையாகும். நெல்லையப்பர் கோயிலில் கருமாரி தெப்பம், பொற்றாமரை குளம் மற்றும் வெளி பகுதியில் வெளி தெப்பம் என மூன்று தெப்பங் குளங்கள் உள்ளன. இத்தெப்ப குளங்களுக்கு நெல்லை கால்வாய் மூலம் தண்ணீர் கொண்டுவரப்படுகிறது. இருப்பினும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக பருவமழை போக்குகாட்டியதால் அணைகளில் நீர்மட்டம் வெகுவாக உயராத நிலையில் கால்வாய்களில் தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை. இதனால் நெல்லையப்பர் கோயில் வெளி தெப்பகுளத்திற்கு தண்ணீர் கொண்டுவரும் நயினார்குளமும் தண்ணீரின்றி வறண்டது. இதையடுத்து வெளி தெப்பக்குளத்தை பல லட்சம் ரூபாய் செலவில் சீரமைக்கும் பணி நடந்தது. இதனிடையே கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு வீசிய ஓகி புயலால் நெல்லை மாவட்டத்தில் பருவமழை பரவலாகப் பெய்தது. குறிப்பாக நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் வெளுத்துகட்டிய மழையால் அணைகளில் நீர்மட்டம் அதிகரித்தது. மேலும், தாமிரபரணி ஆற்றில் ஏற்பட்டட வெள்ளப்பெருக்கால் பாசன கால்வாய்களில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக நெல்லை கால்வாய் மூலம் நயினார்குளத்தில் தண்ணீர் நிரம்பி மறுகால் பாய்ந்தது. இதே போல் நெல்லையப்பர் கோயில் வெளி தெப்பகுளத்தில் தண்ணீர் வரத்து இருந்தும் முழுமையாக நிரம்பவாத நிலையில், குளத்தில் விழிப்புணர்வின்றி கொட்டப்பட்ட குப்பைகள், கழிவுகளால் தெப்பகுளம் தண்ணீர் மாசுபட்ட தோடு பச்சைப்பசேல் என பச்சை நிறத்துக்கு மாறியுள்ளது. இதனால் நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்படக்கூடும் என்பதால், வெளி தெப்பத்தில் குப்பைகள் கொட்டப்படுவதை முற்றிலும் தடுக்க வேண்டும். அத்துடன் குளத்தின் கொள்ளவு வரை தண்ணீர் வரும் வகையில் நயினார்குளத்தில் இருந்து தெப்பத்திற்கு வரும் மடைகளை சீரமைக்க அறநிலையத் துறை தக்க நடவடிக்கை எடுக்க முன்வருமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் பலமாக எழுந்துள்ளது. விரைவில் நிரந்தரத் தீர்வு

இதுகுறித்து பக்தர்கள் கூறுகையில், ‘‘நெல்லையப்பர் கோயில் வெளி தெப்பகுளத்தில் தற்போது தண்ணீர் வரத்து குறைந்து காணப்படுகிறது. இதற்கு காரணம் நயினார்குளத்தில் இருந்து தெப்பத்திற்கு தண்ணீர் வரும் பாதைகள் அடைபட்டுள்ளன. இவற்றை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும். மேலும் குளத்தை சுற்றிலும் வலை அமைத்து கழிவுப்பொருட்கள் தெப்பத்தில் கொட்டாதவகையில் பராமரிக்க வேண்டும். பிளாஸ்டிக் கழிவுப்பொருட்கள் அதிகளவு தெப்பத்தில் மிதக்கிறது. இதுபோன்றவற்றுக்கு விரைவில் நிரந்தரத் தீர்வு காண சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் முன்வரவேண்டும். இதுவே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது’’ என்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Nellaiappar Temple without Moss because of the spread in the space raft maintenance has changed the patchainira water

Paddy: nellaiappar Temple without thinning the outer float in awareness