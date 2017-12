குளித்தலை அண்ணாநகரில் பிரதான சாலை அடைப்பால் கிராம மக்கள் கடும் அவதி

குளித்தலை : குளித்தலை அண்ணாநகரில் பிரதான பைபாஸ் சாலை நீதிமன்ற உத்தரவால் தனியார் மூலம் கடந்த ஓராண்டு காலமாக பொதுமக்கள் பயன்படுத்த முடியாத வகையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால் இந்த சாலையை பெரும்பாலும் பயன்படுத்தி வந்த 8-பட்டி கிராம மக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாகி வருகின்றனர்.இந்நிலையில் அடைக்கப்பட்ட அண்ணாநகர் புறவழிச்சாலை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்துவிட மாவட்ட நிர்வாகம் நகராட்சி எவ்வித நடவடிக்கை எடுக்காததை கண்டித்து ஒருநாள் கடையடைப்பு மற்றும் மாபெரும் மறியல் போராட்டம் நடத்துவோம் என்பது குறித்து துண்டு பிரசுரம் 8பட்டி கிராம பொதுமக்கள் சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதனால் குளித்தலையில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 8-பட்டி கிராம மக்கள் சாரபில் வெளியிட்டுள்ள துண்டு பிரசுரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது,

குளித்தலை நகரில் பொதுமக்கள் பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தி வந்த பிரதான சாலை பைபாஸ் சாலை ஆகும். இந்த சாலை மூடப்பட்டு ஒரு வருடம் ஆகிவிட்டது. இதனால் அனைத்து தரப்பினரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனை கண்டு கொள்ளாத தமிழ்நாடு அரசு, முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சர், அமைச்சர் பெருமக்கள், குளித்தலைஎம்எல்ஏ, கலெக்டர் உள்ளிட்டோருக்கு பலமுறை கோரிக்கை வைத்தும், எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இதனை கண்டித்து விரைவில் ஒருநாள் கடையடைப்பு மற்றும் மாபெரும் மறியல் போராட்டம் நடைபெற உள்ளது.போராட்டத்திற்கு அனைத்து தரப்பு பொதுமக்களும், அனைத்து கட்சியினர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்ள வேண்டுமென குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

