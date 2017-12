கெங்கவல்லியில் போக்குவரத்து வசதியின்றி மாணவர்கள் ஆபத்து பயணம்

*தினசரி தொடரும் அவலம் கெங்கவல்லி : கெங்கவல்லியில் இருந்து சுற்றுப்புற பகுதிகளுக்கு போதிய போக்குவரத்து வசதியின்றி தினசரி மாணவர்கள் ஆபத்து பயணம் மேற்கொள்ளும் அவல நிலை தொடர்வதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. கெங்கவல்லியில் செயல்பட்டு வரும் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் சுற்றியுள்ள 74 கிருஷ்ணாபுரம், கூடமலை, தெடாவூர், தெடாவூர் புதூர், ஆணையம்பட்டி மற்றும் வீரகனூர் உள்ளிட பகுதியைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர். ஆனால், பள்ளி நேரத்தில் போக்குவரத்து வசதியின்றி அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். காலை மற்றும் மாலை வேளையில் கெங்கவல்லியில் இருந்து சுற்றுப்புற பகுதிக்கு போதிய அளவில் அரசு டவுன் பஸ் வசதிக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்தும், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் கண்டுகொள்ளாததால் கிடைக்கும் தனியார் பஸ்களில் முண்டியடித்துச் செல்லும் நிலை காணப்படுகிறது. இதனால், விபத்து அபாயமும் அதிகரித்துள்ளது. எனவே, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக தேவையான அளவிற்கு அரசு டவுன் பஸ்களை இயக்கிட வேண்டுமென சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதுகுறித்து அவர்கள் கூறுகையில், ஆங்காங்கே உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளிகளில் படித்து விட்டு, மேல்நிலை கல்விக்காக கெங்கவல்லிக்குத்தான் மாணவர்கள் வர வேண்டியுள்ளது. ஆனால், போதிய போக்குவரத்து வசதியில்லாததால் மாணவர்களின் கல்வி பாதிப்பிற்குள்ளாகும் நிலை உருவாகியுள்ளது. காலை வேளையில் கிடைக்கும் வாகனங்களை பிடித்து மாணவர்கள் எப்படியோ பள்ளிக்கு வந்து சேர்ந்து விடுகின்றனர். இதில், சரக்கு வாகனங்களும் அடங்கும். ஆனால், மாலையில் தான் அவர்களது பாடு திண்டாட்டமாக உள்ளது. சரியான வாகன வசதியின்றி கிடைக்கும் தனியார் பஸ்களில் ஏறி முண்டியடித்துச் செல்கின்றனர். உரிய நேரத்தில் வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் என்ற அவசரத்திலும், அந்த பஸ்சை விட்டால் அடுத்த பஸ்சிக்கு நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டும். வீடு சென்றடைய இரவாகி விடும் என்பதாலும் சிலர் பஸ்களின் ஏணிப்படிகளில் தொங்கியவாறு செல்கின்றனர். ஆத்தூரில் இருந்து கெங்கவல்லி வழியாக தம்மம்பட்டிக்கு இயக்கப்படும் தனியார் பஸ்சில் தினசரி இந்த காட்சியை கண்கூடாக காணலாம். இதனால், விபத்து அபாயம் அதிகரித்துள்ளது. எனவே, காலை மற்றும் மாலை வேளையில் போதிய போக்குவரத்து வசதிக்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Students without transportation risk in gangavalli trip

* Will continue on a daily basis from the environmental analysis: avalamgangavalli gangavalli