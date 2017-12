எம்.பி., எம்எல்ஏக்கள் வழக்கறிஞராக பணிபுரியத் தடை?: பார் கவுன்சில் ஆலோசனை

எம்.பி. மற்றும் எம்எல்ஏவாக இருப்பவர்கள் நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக வழக்காடுவதற்கு தடை விதிப்பது குறித்து இந்திய பார் கவுன்சில் பரிசீலித்து வருகிறது.

பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளிலும் வழக்கறிஞர்கள் பலர் தீவிரமாக பணியாற்றி வருகின்றனர். அவர்கள் எம்.பி.க்கள் மற்றும் எம்எல்ஏக்களாகவும் பொறுப்பு வகித்து வருகின்றனர். பதவியில் இருக்கும்போதே பலர், பல்வேறு வழக்குகளிலும் வழக்கறிஞராக ஆஜராகி வாதிட்டு வருகின்றனர்.

அரசு சம்பளம் பெற்று வரும் எம்.பி.க்கள் மற்றும் எம்எல்ஏக்கள் வழக்கறிஞராக பணியாற்றுவதன் மூலம் பணம் ஈட்டுவதால் அதற்கு வாய்ப்பு வழங்கக் கூடாது என பல ஆண்டுகளாகவே வாதம் வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுதொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், எம்.பி.மற்றும் எம்எல்ஏக்கள் வழக்கறிஞராக பணியாற்ற தடை விதிப்பது குறித்து இந்திய பார் கவுன்சில் ஆலோசித்து வருகிறது.

இதுகுறித்து இந்திய பார் கவுன்சில் தலைவரும், மூத்த வழக்கறிஞருமான மன்னன் குமார் மிஸ்ரா கூறியதாவது:

”எம்.பி. மற்றும் எம்எல்ஏக்கள் வழக்கறிஞராக வாதிடுவதை தடை செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை இருந்து வருகிறது. இதுதொடர்பாக பார் கவுன்சில் விதிமுறைகள் மற்றும் வழக்கறிஞர்களுக்கான சட்டத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக மூன்று பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பி.சி.தாக்கூர், ஆர்.ஜி ஷா மற்றும் டி.பி தால் ஆகிய அடங்கிய குழு ஒரு சில நாட்களில் தனது அறிக்கையை தாக்கல் செய்யவுள்ளது.

சம்பளம் பெறும் ஒருவர் வழக்கறிஞராக பணியாற்றுவதற்கு பார் கவுன்சில் விதிமுறைகள் தடை செய்கிறது. அதேசமயம் எம்.பி. மற்றும் எம்எல்ஏக்கள் வழக்கறிஞராக பணியாற்ற சட்டத்தில் தடை ஏதுமில்லை. எனவேதான் அவர்கள் வழக்கறிஞராக பணியாற்ற வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. ஆனால், அதேசமயம் அரசு ஊழியர்கள் வேறு பணிகள் செய்வதற்கு தடை உள்ளது.

எனவே இந்தப் பிரிவின் கீழ் எம்.பி. மற்றும் எம்எல்ஏக்கள் வழக்கறிஞராக பணியாற்ற தடை விதிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. குழு அளிக்கும் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுப்போம்” எனக் கூறினார்.

இதுபோலவே, எம்.பி, எம்.எல்.ஏ.க்கள், வழக்கறிஞர்களாக பணியாற்ற தடை விதிக்கக் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தள்ள வழக்கறிஞர் அஸ்வினி உபாத்யாய் கூறுகையில், ”அரசு பணத்தில் சம்பளம் பெறும் எம்.பி, எம்எல்ஏக்கள், பல வழக்குகளில் அரசுக்கு எதிர்தரப்பு சார்பில் ஆஜராகின்றனர். இது மிகவும் தவறு. அரசின் பிரநிநிதிகளாக இருந்து கொண்டு எதிர்தரப்புக்காக ஆஜராகி அதன் மூலம் வருவாய் ஈட்டுவதை ஏற்க முடியாது.

வழக்கறிஞர் என்பவர் முழுநேரம் அந்த தொழில் இருக்க வேண்டும் என்பதை சட்டம் தெளிவுபடுத்துகிறது. எனவே ஒரே நபர் இரண்டு துறைகளில் முழுநேரமாக பணியாற்றுவதும், அதன் மூலம் வருவாய் ஈட்டுவதையும் ஏற்க முடியாது. வழக்கறிஞர் தொழிலை முழுநேரமாக செய்பவர்கள் அதில் முழு கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதுபோலவே, எம்.பி, எம்எல்ஏக்களாக இருப்பவர்களும் வேறு துறைகளில் கவனம் செலுத்தாமல் தங்கள் பணிகளில் முழு கவனம் செலுத்த வேண்டும்” எனக் கூறினார்.

