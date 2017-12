அவதூறு பேசிவிட்டு ஆஸ்திரேலிய அகராதியில் உள்ளதாகச் சொல்வதா?- குருமூர்த்திக்கு அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கேள்வி

அவதூறு வார்த்தையில் திட்டிவிட்டு ஆஸ்திரேலிய ஆங்கில அகராதியில் உள்ள அர்த்தத்தில் சொன்னேன் என்பது சரியா என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

இது தொடர்பாக இன்று அவர் சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், ”உங்கள் நாட்கள் எண்ணப்படுகிறது என்று அண்ணாவை பார்த்து விமர்சித்தார்கள், எங்களுடைய பணிகள் அளக்கப்படுகின்றன என்று அழகாக பதிலளித்தார். இத்தகைய நாகரிகமான போக்கு வர வேண்டும் என்பதைத்தான் நாங்கள் விரும்புகிறோம். யாரையும் தனிப்பட்ட முறையில் விமர்சனம் செய்வதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது.

தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற நடைமுறை அரசியல் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம். குருமூர்த்தி குறிப்பிட்ட அந்த சொல் ஆஸ்திரேலியாவில் ஆங்கிலத்தில் திறனற்றவர் என்ற வார்த்தை குறிக்கிறது என்று சொல்கிறார்.

அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா? தமிழ்நாட்டில் பட்டி தொட்டியில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் ஆங்கிலம் கற்றவர்களா? ஆங்கிலம் அறிந்தவர்களா? மிகவும் மோசமான சொல்லை குருமூர்த்தி பிரயோகித்திருப்பதை, வழக்கத்திற்கு மாறான சொல்லை பிரயோகித்திருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதைத்தான் குறிப்பிட்டுச் சொன்னேன்.

அவரது பாணியில் கருத்து சொன்னால் அவருக்கு கோபம் கூட வரலாம், அவரை பத்திரிக்கையாளர் என்கிற முறையில் பண்பாளராகத்தான் பார்க்கிறேன். அமைச்சர் ஜெயக்குமாராக இல்லாமல் சாதாரண குடிமகனாக புறம்போக்கு என்று திட்டிவிட்டு, நான் அப்படிச்சொல்லவில்லை, பயன்பாட்டுக்கு இல்லாத, நிலவரி விதிக்கப்படாத நிலத்தை புறம்போக்கு நிலம் என்று அகராதியில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் சரியாக இருக்குமா? கேட்பவர் கோபப்படுவார் அல்லவா?

ஆகவே வார்த்தை ஜால விளையாட்டு எங்களுக்கும் தெரியும். நாங்கள் இது போன்ற வார்த்தை விளையாட்டுகள் எத்தனையோ பார்த்திருக்கிறோம். ஆகவே இது சிறுபிள்ளைத்தனமானது. சிறுபிள்ளைத்தனமான விளையாட்டுக்கு நாங்கள் அஞ்சுபவர்கள் இல்லை.

அதிமுக 1.5 கோடி தொண்டர்களின் கருத்து இது. வீரம் உள்ளவர்களின் கருத்து இது. அவர் மீது வழக்குப்போடுவது குறித்து எங்களுக்கு எண்ணம் இல்லை. ஆனால் அதை விரும்பி அதே நிலையை அவர் தொடர்ந்தால் அதுதான் தேவை என்றால் அதைப் பரிசாக வழங்க வேண்டி இருக்கும்.

இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

