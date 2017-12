மணிமுத்தாறு அணையின் 80 அடி கால்வாயில் உடைப்பு: நெற்பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி சேதம்

நெல்லை: அம்பாசமுத்திரம் அருகே மணிமுத்தாறு அணையின் 80 அடி கால்வாயின் 2வது மதகில் உடைப்பு ஏற்பட்டு விளை நிலங்களுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது. மணிமுத்தாறு அணை பிரதான கால்வாய் மூலம் நெல்லை, துாத்துக்குடி மாவட்டங்களை சேர்ந்த சுமார் 23 ஆயிரம் ஏக்கர் விளை நிலங்கள் பாசன வசதியை பெற்று வருகின்றன. இந்த ஆண்டு வடகிழக்குப் பருவமழை பரவலாக பெய்ததால் அணைகளில் நீர்மட்டம் உயர்ந்தது. மேலும் 2 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் மணிமுத்தாறு அணையின் நீர்மட்டம் 100 அடியைத் தாண்டியதையடுத்து, கடந்த 19ம் தேதி அணையிலிருந்து விவசாயத்துக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் அணையின் 80 அடி கால்வாயின் 2வது மதகில் பழுது ஏற்பட்டதால் தண்ணீர் வீணாக வெளியேறியது. இதை சீரமைக்க முடியாததால் நீர் தொடர்ந்து வெளியேறி, தெற்கு பாப்பான்குளம் பகுதியில் சுமார் 10 ஏக்கரில் நெற்பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கின. இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில் மதகில் உள்ள மடையை சீரமைக்க பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தும் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் பெரும் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்று கூறியுள்ளனர். இதற்கிடையே பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் கால்வாயில் ஆய்வு செய்து தற்காலிகமாக கால்வாயின் உடைப்பை அடைத்துள்ளனர். மதகில் பராமரிப்புப் பணி முடிந்த பின்னர், கால்வாயில் தண்ணீர் திறக்கப்படும் என அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

