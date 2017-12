ஜம்மு காஷ்மீரில் எல்லையைத் தாண்டி பாகிஸ்தான் ராணுவம் துப்பாக்கிச் சூடு: இந்தியா பதிலடி

ஜம்மு – காஷ்மீரில் எல்லையைத் தாண்டி பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி தாக்குதலில் ஈடுபட்ட நிலையில் இந்திய ராணுவம் பதிலடி கொடுத்தது.

ஜம்மு காஷ்மீரின் ரஜவுரி மாவட்டம், கெரி செக்டார் பகுதியில் எல்லைக் கட்டுப்பாட்டுக் கோடு பகுதியில் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் சனிக்கிழமை மதியம் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அவர்கள் மீது பாகிஸ்தான் படையினர் திடீர் தாக்குதல் நடத்தியதில் மேஜர் மோகர்கர் பிரபுல்ல அம்பாதாஸ் மற்றும் 3 வீரர்கள் உயிரிழந்தனர்.

இதற்கு பதிலடியாக, பூஞ்ச் மற்றும் ரஜவுரி மாவட்டங்களில் உள்ள எல்லை கட்டுப்பாட்டுக் கோடு பகுதியில் இந்தியாவுக்குள் ஊடுருவ முயன்ற 2 பாகிஸ்தான் வீர்ரகளை இந்திய ராணுவம் சுட்டுக் கொன்றது. மேலும், நவ்ஷெரா செக்டார் பகுதியில் எல்லையைத் தாண்டி ஊடுருவிய பாகிஸ்தான் வீரர்கள் மூன்று பேரை இந்திய வீரர்கள் சுட்டுக்கொன்றனர்.

இந்நிலையில், நவ்ஷெரா செக்டார் பகுதியில் கட்டுப்பாட்டு எல்லையைத் தாண்டி பாகிஸ்தான் ராணுவம் இன்று (புதன் கிழமை) இந்தியப் பகுதிக்குள் முன்னேறியபடி துப்பாக்கியால் சுட்டனர். உடனடியாக இந்திய வீரர்கள் துப்பாக்கியால் சுட்டு பதிலடி கொடுத்தனர். இருதரப்புக்கும் இடையே சிறிது நேரம் துப்பாக்கிச் சண்டை நீடித்தது. எனினும் இதில் யாருக்கும் காயம் ஏற்பட்டதாக தகவல் ஏதும் இல்லை.

