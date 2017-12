கொடைக்கானலில் உறைபனி – கடுங்குளிர் : சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்க்கும் பறவைகளின் ஒலி

கொடைக்கானல்: கொடைக்கானலில் நிலவும் உறைபனியும், கடுங்குளிரும் சுற்றுலாப் பயணிகளை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளது. தென்னிந்தியாவின் சுவிட்சர்லாந்து என்றழைக்கப்படும் கொடைக்கானலில் டிசம்பரில் துவங்கும் பனிக்காலம், பிப்ரவரி மாதம் வரை நீடிக்கும். வழக்கத்தை விட நடப்பாண்டில் மழை அதிகம் பெய்ததால் புல்வெளிகளும், நீர்நிலைகளும் உறைபனியால் மூடப்பட்டுள்ளன. புல்வேளியில் வெண்பட்டு விரித்தது போன்ற காட்சியும், இதனூடே பறவைகள் எழுப்பும் ஒலியும் பரவசப்படுத்துவதாக சுற்றுலாப் பயணிகள் சில்லாகிக்கின்றனர். இது பற்றி பேசிய சுற்றுலாப் பயணிகள் கடுங்குளிர் இருந்தாலும் கொடைக்கானலின் தற்போதைய கிளைமேட் தங்களை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளதாக கூறினர். கொடைக்கானல் மலையில் ஓங்கி வளர்ந்த மரங்கள் மற்றும் செடி, கொடிகளை பனிமூட்டம் சூழ்ந்துள்ளது. பசுமையான இலைகள் மீது பனித்துளிகள் படர்ந்துள்ள காட்சி வெகு ரம்மியமாக உள்ளது.

Frost-cold at Kodaikanal: attracting tourists to the sound of birds

Kodaikanal: Frost, cold prevailing in Kodaikanal tour