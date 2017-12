ஜெ.மரணம்: ஒரு வாரத்தில் ஆஜராக டிடிவி தினகரன், கிருஷ்ணபிரியாவுக்கு விசாரணை ஆணையம் சம்மன்

ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான வழக்கை விசாரித்து வரும் ஒரு நபர் ஆணையத் தலைவர் ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையத்தில் ஆஜராக டிடிவி தினகரன், இளவரசியின் மகள் கிருஷ்ணபிரியா, பூங்குன்றன், டாக்டர் சுதா சேஷையன் ஆகியோருக்கு சம்மன் அனுப்பி உள்ளார்.

தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா கடந்த ஆண்டு செப்.22 உடல் நலக்குறைவால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு 75 நாட்கள் சிகிச்சைக்குப் பின் டிச.5 அன்று மரணமடைந்தார். அவரது மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாக அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்த ஓபிஎஸ், ஜெ.தீபா உள்ளிட்டோர் சந்தேகம் எழுப்பினர். திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினும் சந்தேகம் எழுப்பி இருந்தார்.

இதையடுத்து ஜெயலலிதா மறைவு குறித்து விசாரணை ஆணையம் அமைக்க எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டார். ஒரு நபர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு ஓய்வு நீதிபதி ஆறுமுகசாமி கடந்த மாதம் தனது விசாரணையைத் தொடங்கினார். இரண்டு மாதம் கால அவகாசம் அளிக்கப்பட்ட ஆணையம் விசாரணை முடிவடையவில்லை என்பதால் மேலும் 6 மாதம் நீட்டிக்கப்பட்டது.

ஜெயலலிதா சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தகவல்களையும் யார் வேண்டுமானாலும் அளிக்கலாம் என அவர் அறிவித்திருந்த நிலையில் டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்டோருக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில் ஜெயலலிதா சிகிச்சை பெறும் வீடியோவை தினகரன் ஆதரவாளர் வெற்றிவேல் வெளியிட்டனர்.

இதையடுத்து 2016 ஜனவரி முதல் டிசம்பர் வரை போயஸ் இல்லத்தில் வேலை பார்த்தவர்கள் விபரம் ஜெயலலிதாவை யார் யார் சந்தித்தார்கள் என்பது பற்றி தன்னிடமுள்ள அனைத்து தகவல்களையும் அளிக்கும்படி பூங்குன்றனுக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

வீடியோ வெளியிட்டது தொடர்பாகவும் மற்ற தகவல்களுக்காகவும் டிடிவி தினகரனும், வீடியோ காட்சிகள் சிகிச்சை குறித்து பேட்டி அளித்த இளவரசியின் மகள் கிருஷ்ணபிரியா ஜன.2-ம் தேதி ஆஜராகவும், ஜெயலலிதாவுக்கு சிகிச்சை அளித்த டாக்டர் சுதா சேஷையன் ஜன.3-ம் தேதி ஆஜராகவும், அப்போலோ டாக்டர் சத்யபாமா ஜன.4-ம் தேதி ஆஜராகவும் சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

மேலும் ஜெயா டிவி சீஇஓ விவேக் ஜெயராமனும் அழைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. விரல் ரேகைக்கு கையெழுத்திட்ட டாக்டர் பாலாஜி உள்ளிட்டோரும் ஆஜராக உள்ளனர்.

