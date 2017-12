புத்தாண்டு அன்று கோயில்களில் நள்ளிரவு சிறப்பு பூஜைக்கு தடை கோரி வழக்கு: உயர் நீதிமன்றத்தில் நாளை விசாரணை

ஆங்கில புத்தாண்டு தினத்துக்காக டிசம்பர் 31-ம் தேதி நள்ளிரவில் இந்து கோயில்களை திறந்து வைத்து சிறப்பு பூஜை நடத்துவதற்கு தடை விதிக்க அறநிலையத்துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்காக மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது வியாழக்கிழமை விசாரணைக்கு வருகிறது.

இது குறித்து வழக்கறிஞர் அஸ்வத்தாமன் என்பவர் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார்.

அவரது மனுவில், ”ஆகம சாஸ்திரத்தின்படி, இரவு 9 மணிக்குள் அர்த்தஜாம பூஜையை முடித்து நடையை அடைத்துவிட்டு, காலை 4.30 முதல் 6 மணி வரையிலான பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் கோயில் நடையை திறக்க வேண்டும் என்ற நடைமுறையை மாற்றி புத்தாண்டுக்கு கோயில்கள் திறப்பது சரியல்ல.

இரவு நேரங்களில் காற்றில் பிராண வாயுவின் அளவு குறைவாக இருக்கும் என்பதால் மூதாதையர்கள் இந்த நடைமுறையை பின்பற்றி வந்ததாகவும், அதனடிப்படையில் புத்தாண்டு தரிசனத்துக்காக நள்ளிரவில் இந்து சமய கோயில்களை திறந்து வைக்கத் தடை விதிக்க இந்துசமய அறநிலையத்துறை செயலாளருக்கும், அறநிலையத்துறை ஆணையருக்கும் உத்தரவிட வேண்டும் என்று கோரியிருந்தார்.

ஆகம விதிகளின்படி சைவ கோயில்கள் சிவராத்திரிக்கும், வைணவ கோயில்கள் வைகுண்ட ஏகாதசிக்கும் மட்டுமே திறந்திருக்க வேண்டும் என ஆகம முறைகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளதையும் அவரது மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும் இரவில் கோயில்களை திறந்து வைக்கக் கூடாது என ஆந்திர அரசு பிறப்பித்துள்ள உத்தரவைச் சுட்டிக் காட்டி அதுபோல தமிழகத்தில் உத்தரவிடவேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

இந்த மனு நாளை, கிறிஸ்துமஸ் விடுமுறை கால அமர்வில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

Happy new year special POOJA in the temple on the middle of the night in the High Court seeking to ban case: tomorrow

December 31-new year’s day for the English, at midnight on the Hindu temple