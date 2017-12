திருப்பூர் நெடுஞ்சாலையில் கார் மீது லாரி மோதி விபத்து: 2 பேர் உயிரிழப்பு

திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயம் அருகே கார் மீது லாரி மோதிய விபத்தில் 2 பேர் பலியாகியுள்ளனர். ஓலப்பாளையம் நெடுஞ்சாலையில் பஞ்சு ஏற்றி வந்த லாரி, எதிரே கோவை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த கார் மீது மோதியது. இந்த விபத்தில் கார் ஓட்டுனரும், லலிதா என்ற பெண்ணும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். அவர்களது உடல்களை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு காவல்துறையினர் அனுப்பி வைத்துள்ளனர். லாரி மீது கார் மோதியதில் பஞ்சு லாரி முழுவதும் தீப்பற்றி எரிந்தது. இதனைதொடர்ந்து அருகில் இருந்தவர்கள் தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் அளித்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், மூன்று மணிநேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர். இந்த விபத்தில் 7 பேர் படுகாயம் அடைந்தனர். அவர்கள் அனைவரும் அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சாலை விபத்து குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The truck crashed on a highway in a car accident in tiruppur: 2 kills

Tiruppur: Tirupur district, near the car, a lorry collided on the kangayam of postposition