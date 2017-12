வத்தலகுண்டு: வத்தலகுண்டில் ஷேர் ஆட்டோ மீது பேருந்து மோதி விபத்து நிகழ்ந்ததில் 2 மாணவர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த விபத்தில் 10-ம் வகுப்பு மாணவர்களான சரண், காளிதாஸ் இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். காயமடைந்த 9 மாணவர்கள் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Autorickshaw collided on the bus accident; Kills 2 students

Batlagundu bus collided on the accident in batlagundu autorickshaw: subside