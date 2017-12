திண்டுக்கல்: வத்தலகுண்டு அருகே பள்ளி மாணவர்களை அழைத்துச் சென்ற ஆட்டோ கவிழ்ந்து விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த விபத்தில் 2 மாணவர்கள் உயிரிழந்தனர். காயமடைந்த 4 மாணவர்கள் வத்தலகுண்டு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

