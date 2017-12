ஒக்கி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழகத்துக்கு இடைக்கால நிவாரண நிதியாக 133 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து மத்திய அரசு இன்று உத்தரவிட்டுள்ளது.

Source: Maalaimalar

English summary

Repaired storm damage-Tamilnadu RS 133 crore interim relief funds allocated by the Central Government orders

Repaired the storm victims as an interim relief fund in Tamil Nadu to 133 crores