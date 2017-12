தேனி: அதிமுகவைச் சேர்ந்த ஆண்டிப்பட்டி கூட்டுறவு பண்டகசாலை தலைவர் செந்தில் பரமசிவம் தலைமறைவாகியுள்ளார். ரூ.1.75 லட்சம் முறைகேடு செய்ததாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள நிலையில் செந்தில் பரமசிவம் தலைமறைவாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

Andipatti cooperative leaders underground

