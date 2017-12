விளையாட்டு விபரீதமானது: பெண் தெய்வம் காளி போல மாற முயற்சித்த லக்னோ சிறுவன் பரிதாப மரணம்

லக்னோவில் தொலைக்காட்சி நாடகமான ‘மகா காளி’யில் வரும் காளி தெய்வத்தைப் போல மாற முயற்சித்த 14 வயது சிறுவன் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார்.

இதுகுறித்து காவல்துறை தரப்பில் கூறும்போது, ”9-ம் வகுப்புப் படித்து வந்த மாணவன் சித்தரஞ்சன். இவர் தன்னுடைய இளைய சகோதரி கஞ்சன் (9) மற்றும் சிலருடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார்.

அவர்களுக்கு காளி அவதாரம் என்ன என்பதைக் காண்பிக்கப் போவதாகக் கூறியுள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து விளையாட்டாக துப்பட்டாவைத் தன் கழுத்தில் சுற்றியுள்ளார். அத்துடன் கதவில் சுருக்கையும் போட்டுள்ளார்.

அங்கிருந்தவர்கள் நிலைமையின் விபரீதத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்குள், சித்தரஞ்சனுக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டுள்ளது. எனினும் விநாடி நேரத்துக்குள் நேர்ந்த விபத்தால், சித்தரஞ்சன் உயிரிழந்துள்ளார்.

சித்தரஞ்சனுடன் விளையாடிய சிறுவர்கள், ‘மகா காளி’ நாடகத்தில் வரும் காளி கதாபாத்திரம் போல நடிக்க சித்தரஞ்சன் முயற்சித்ததாகவும், காளி தன் நாக்கை நீட்டிக் கொண்டிருப்பதுபோல எப்படியாவது தானும் நீட்டிக் காட்டுவதாகவும் கூறியதாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.

முன்னதாக சித்தரஞ்சன் இதேபோல செய்ய முயற்சித்ததற்கு அவரின் தாய் கடிந்துகொண்டுள்ளார். இதேபோல மீண்டும் முயற்சித்தால் கடவுளர்கள் கோபம் கொள்வர் என்றும் சித்தரஞ்சனை எச்சரித்துள்ளார்.

பின்னர் வீட்டு வேலைகளில் பரபரப்பாக இருந்த சித்தரஞ்சனின் தாய், அவரைக் கவனிக்கவில்லை. இந்த முறை முயற்சித்தபோது அவரின் உயிரே போய்விட்டது” என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

செவ்வாய்க்கிழமை இரவு இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. இந்நிலையில் சிறுவனின் உடல் பரிசோதனைக்காக அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளது.

