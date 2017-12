நியாயமான கடன் பரிவர்த்தனையே வெற்றிபெறும்: அனில் அம்பானி

நியாயமான முறையில் மேற்கொள்ளப்படும் கடன் பரிவர்த்தனையே வெற்றிபெறும் என ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் நிறுவனத்தலைவர் அனில் அம்பானி தெரிவித்தார்.

செவ்வாய் அன்று ஒரு கேள்விக்கு பதிலளித்து அம்பானி தெரிவித்ததாவது: இது ஒரு வியாபாரமோ கடனை திருப்பிச்செலுத்துவது மட்டுமோ அல்ல. இது ஒரு தார்மீக நெறிமுறை சம்பந்தப்பட்டது ஆகும். எது சரியோ அதை செய்துமுடிக்க வேண்டும். இதுதான் பெரும்பாலும் எங்கள் வியாபார நடைமுறை.

நிறுவனம் RCOM கடனைத் தீர்ப்பதில் முழுமையாக வெற்றிகண்டுள்ளது. இந்நிறுவனத்தின் கடனை ரூ. 25,000 கோடியிலிருந்து ரூ. 6,000 கோடியாக குறைத்துள்ளோம். எங்களுக்கு ஆதரவாகவும் நம்பியுள்ளவர்களுக்காகவும் நாம் எப்போதும் துணையாக நிற்போம். எங்களிடம் முறையான நிதிபரிவர்த்தனை மட்டுமே நிலவுகிறது என்று வலியுறுத்தி கூறினார்.

ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் மூலாதாரக் கடன்களை நீக்குவதில் முழு தீர்மானம் எடுத்தோம். அதை செயல்படுத்துகையில் அசாதாரண சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. இத்தகைய முயற்சி உண்மையிலேயே இந்திய பெருநிறுவன வரலாற்றில் முன்னோடியில்லாத ஒன்றாகும். கடன் கொடுத்தவர்களுக்கு பணம் திருப்பிச் செலுத்தப்படும் செயல்முறை மார்ச் 2018 வாக்கில் படிப்படியாக முடிக்கப்படும்.

கடன்தாரரிடமிருந்தோ பத்திரதாரரிடமிருந்தோ எதுவும் எழுதிவாங்கப்பட மாட்டாது. சமபங்கு கடனுக்கு சமபங்காக வேறெதையும் மாற்ற்றிக்கொள்ளும் எண்ணமும் இல்லை.” என்றார்.

RCOM இன் பணத்தை திருப்பிச் செலுத்துவது குறித்த இந்த நடவடிக்கை சமூக ஊடகங்களில் பரவலாக வரவேற்பை

பெற்றது, புதன்கிழமை இந்திய அளவிலான டிரண்டிங்கில் ஹாஷ்ஸ்டாக் #AnilAmbaniWalksTheTalk 3 வது இடத்தை வகித்தது.

