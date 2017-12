ராமேஸ்வரம் : இலங்கை சிறையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட தமிழக மீனவர்கள் 20 பேர் காரைக்கால் வந்து சேர்ந்தனர். 20 பேரில் 16 பேர் ராமேஸ்வரம், புதுக்கோட்டையை சேர்ந்தவர்கள், 4 பேர் நாகையைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர். மேலும் காரைக்காலில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு பேருந்துகளில் அவர்களை அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள்.

Source: Dinakaran

