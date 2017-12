வாஷிங் மெஷினில் துணிக்குவியலுக்கு அடியில் ஒளிந்திருந்த பலே குற்றவாளி கைது: 12 ஆண்டுகளாக போலீஸ் கண்ணில் மண்ணைத் தூவியவர் சிக்கினார்!

மோசடி, ஏமாற்று வழக்கு ஒன்றில் 12 ஆண்டுகளாக தேடப்பட்டு வரும் 54 வயது குற்றவாளி மும்பையில் ஜுஹூவில் அவரது இல்லத்தில் வாஷிங் மெஷினில் மறைந்திருந்தது தெரிய வர, போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.

மனோஜ் திவாரி என்ற இந்த நபர் பி.எட் படிப்பில் சேர்த்து விடுவதாகக் கூறி 2002-ம் ஆண்டு மூன்று பேரிடம் ஒரு லட்சம் வரை தொகை பெற்று ஏமாற்றிய வழக்கில் மும்பை ஆசாத் மைதான் போலீஸ் நிலைய அதிகாரிகளால் தேடப்பட்டு வருபவர்.

நேற்று ஆசாத் மைதான் போலீஸ் அதிகாரிகள் மனோஜ் திவாரி வெளியே வருவதற்காக 3 மணி நேரம் அவரது வீட்டு வாசலில் காத்திருந்தனர். காரணம் வழக்கறிஞரான அவரது மனைவி வீட்டுக்குள் நுழைய விடாமல் தடுத்து நிறுத்தியிருந்தார். பிறகு அவருடன் பேசி வீட்டுக்குள் செல்வோம் என்று போலீஸார் தெரிவித்தனர்.

அப்போது வீட்டினுள் புகுந்த போலீஸ் தேடியதில் வாஷிங் மெஷினில் துணிக்குவியலுக்கு அடியில் ஒளிந்து கொண்டிருந்தார் மனோஜ் திவாரி.

மனோஜ் திவாரியின் மொபைல் போனை வைத்து அவரது இருப்பிடத்தை மோப்பம் பிடித்தது போலீஸ். கடந்த 12 ஆண்டுகளாக தனது முகவரியை அடிக்கடி மாற்றி வந்துள்ளார் குற்றவாளி மனோஜ் திவாரி.

திங்களன்று அவரது 3 படுக்கையறை கொண்ட குடியிருப்புக்குள் புகுந்த போலீஸ், கண்டுபிடிக்க முடியாமல் திணறினர், தேடுதலையே விட்டு விடலாம் என்ற முடிவுக்கு போலீசார் வந்த நிலையில் வாஷிங் மெஷினில் உள்ள துணிகளை இழுத்து வெளியே போட்ட போது உள்ளே ஒளிந்திருந்தது கண்டு போலீஸார் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

ரூ.1 கோடி மோசடி வழக்கிலும் மனோஜ் திவாரி தேடப்படும் குற்றவாளி என்று உதவி கமிஷனர் மனோஜ் குமார் ஷர்மா தெரிவித்தார்.

மனோஜ் திவாரி மனைவி போலீசாரை தங்கள் கடமையைச் செய்ய விடாமல் தடுத்ததால் அவர் மீதும் ஜுஹூ போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

Source: The Hindu

English summary

