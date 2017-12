மத்திய அரசின் புதிய சட்டத்தால் வங்கி டெபாசிட்டுக்கு ஆபத்தா? : வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என விளக்கம்

ஈரோடு மத்திய அரசு தற்போது நடைபெற்று வரும் குளிர் கால கூட்டத் தொடரில் நிதி உறுதி மற்றும் டெபாசிட் காப்புறுதிச் சட்டம் என்ற சட்ட மசோதாவை தாக்கல் செய்ய உள்ளது. இந்த மசோதாவை மத்திய அரசு கடந்த ஆகஸ்டு மாதம் மக்களவையில் தாக்கல் செய்தது. ஆனால் நிறைவேற்றப்படவில்லை. பார்லிமென்ட் கூட்டுக்குழுவின் பரிசீலனைக்கு அனுப்பப்பட்டது. இந்த குழுவின் பரிந்துரையை மத்திய அரசு பரிசீலனை செய்து மசோதாவை தற்போது தாக்கல் செய்ய உள்ளது. இந்த மசோதாவால் பொதுமக்கள் வங்கியில் டெபாசிட் செய்துள்ள பணத்திற்கு ஆபத்து என்றும், வங்கிகள் பெரிய தொழில் அதிபர்களுக்கு கடன் வழங்கி அவர்கள் திருப்பி செலுத்தாமல் வராக் கடனாக அறிவிக்கப்பட்டு வங்கி நஷ்டம் ஏற்படும் போது டெபாசிட் வைத்திருக்கும் பணத்திற்கு ஆபத்து ஏற்படும் என்ற தகவல் சமூக ஊடகங்களில் பரவியது. இதனால் வங்கியில் டெபாசிட் செய்துள்ள வாடிக்கையாளர்கள் கலக்கமடைந்தனர். இதையடுத்து வங்கி நிர்வாகங்கள் தங்களது வாடிக்கையாளர்களுக்கு விளக்கமளிக்கும் வகையில் நோட்டீஸ் போர்டில் இது தொடர்பாக விளக்கத்தை தெரிவித்துள்ளன. வங்கி அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ‘இந்தியாவில் எந்த ஒரு தனியார் துறை அல்லது பொதுத்துறை வங்கியும் சிரமத்தில் இருந்த போது கூட வாடிக்கையாளர்களின் வைப்பு தொகைகள் மீது கை வைத்தது கிடையாது. மக்களை குழப்பும் நோக்கத்துடன் சில வீண் வதந்திகள் சமூக வலைதளங்களில் பரப்பப்பட்டு வருகின்றது. வாடிக்கையாளர்கள் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம். மசோதா நிறைவேறினால் வைப்பு தொகை சம்பந்தமான பாதுகாப்பில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது. மேலும் வெளிப்படையான முறையில் கூடுதல் பாதுகாப்பு வழங்கப்படும்’ என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

The Central Government’s new bank deposit to the danger by law? Don’t believe that explanation: rumors

