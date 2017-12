கோர்ட்டில் வழக்கு நிலுவையில் உள்ள நிலையில் விவசாய நிலத்தில் டிராக்டர் ஏற்றி பயிர்களை அழித்து டிஎஸ்பி அட்டூழியம்

வேலூர் : திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அடுத்த காமக்கூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் அண்ணாமலை. இவரது தம்பி தியாகராஜன். இருவரும் விவசாயிகள். இவர்களது குடும்பத்துக்கு சொந்தமான 16 ஏக்கர் விவசாய நிலம் உள்ளது. இந்த நிலத்தின் உரிமை தியாகராஜனின் மகள் சாமுண்டீஸ்வரி பெயரில் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் முறையாக பாகப்பிரிவினையும் செய்து கொண்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதில் சுமார் ஒன்றே முக்கால் ஏக்கர் நிலம் தொடர்பான பிரச்னை சாமுண்டீஸ்வரிக்கும், அண்ணாமலை மகள் சாவித்திரிக்கும் இடையே இருந்து வந்தது. இதுதொடர்பாக ஆரணி சப்-கோர்ட்டில் 2014ம் ஆண்டு முதல் வழக்கு நடந்து வருகிறது. கோர்ட்டில் வழக்கு நடந்து வருவதால் தனது பாத்தியத்தில் உள்ள நிலத்துடன், பிரச்னைக்குரிய நிலத்திலும் சாவித்திரி விவசாயம் செய்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில் சொத்தின் உரிமை தன்னிடம் இருப்பதாக கூறி சாமுண்டீஸ்வரி ஆரணி களம்பூர் போலீசில் புகார் செய்துள்ளார். ஆனால் சாவித்திரியின் உறவினர்கள் காவல்துறையில் வேலூரில் பணி செய்து வருவதால் அவர்களின் உதவியுடன் சாமுண்டீஸ்வரின் புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படாமல் இருந்து வந்துள்ளது. இதனால் சாமுண்டீஸ்வரி வேலூர் டிஐஜி வனிதாவிடம் தனது புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று கூறி 2 நாட்களுக்கு முன்பு புகார் அளித்தார். இதன் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும்படி களம்பூர் போலீசாருக்கு டிஐஜி வனிதா உத்தரவிட்டார். அதன்பேரில் களம்பூர் போலீசார் காமக்கூர் சென்று சாவித்திரி மற்றும் சாமுண்டீஸ்வரி தரப்பிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளனர். அப்போது கோர்ட்டில் தீர்ப்பு வரும் வரை பிரச்னைக்குரிய நிலத்தில் இருவருமே வரக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தியுள்ளனர். மேலும் நிலத்தை சமன்படுத்தவும் முயன்றுள்ளனர். அப்போது சாவித்திரி தரப்பும், காமக்கூர் கிராம மக்களும் சேர்ந்து பயிரிட்டு அறுவடைக்கு தயாராக உள்ள பயிர்களை நாசம் செய்யக்கூடாது என்று கூறி தடுத்துள்ளனர். இதுபற்றி டிஎஸ்பி ஜெரீனாபேகத்துக்கு களம்பூர் போலீசார் தகவல் தெரிவித்தனர். அதன்ேபரில் அங்கு சென்ற ஜெரீனாபேகம் பிரச்னைக்குரிய நிலத்தில் பயிரிட்டிருந்த நெற்பயிரை டிராக்டர் வைத்து சமன்செய்ய உத்தரவிட்டு தனது காரை சாலையில் நிறுத்தி பாதுகாப்பாக நின்று கொண்டிருந்துள்ளார். அப்போது சாவித்திரி, டிஎஸ்பி ஜெரீனாபேகத்திடம், அதிகாரியாக இருந்து கொண்டு ஒருதலைபட்சமாக செயல்படக்கூடாது. தீர்ப்பு வந்தவுடன் அதன்படி நான் நடந்து கொள்கிறேன். தற்போது நெற்பயிர் வளர்ந்து, கதிர் விடும்நிலையில் உள்ளது. நெற் பயிர் குழந்தைக்கு சமம். அந்த நெற் பயிறை அழிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லுங்கள் என்று கூறி காலில் விழுந்து கதறியுள்ளார். ஆனால் அவரை தள்ளிவிட்டுள்ளார் ஜெரீனா பேகம். பின்னர், டிராக்டருக்கு முன் விழுந்து என் மீது ஏற்றிய பிறகு பயிரை அழியுங்கள் என்று சாவித்திரி டிராக்டர் முன் விழுந்துள்ளார். அப்போது போலீசாரை விட்டு அந்தப் பெண்ணை அப்புறப்படுத்த உத்தரவிட்டுள்ளார் டிஎஸ்பி. இதனால் சாவித்திரியை பெண் போலீசார் வயலுக்குள் இறங்கி தரதரவென இழுந்து வந்துள்ளனர். அப்போது, டிஎஸ்பியிடம் நீங்களும் ஒரு பெண் தானே. என் நெற் பயிரை நாசம் செய்யலாமா என்று கேட்டுள்ளார். என்னையே எதிர்த்து பேசுகிறாயா? நீ எங்கு வேண்டுமானாலும் போ. என்னை ஒன்னும் செய்ய முடியாது என்று மிரட்டல் பாணியில் கூறியதுடன், நிலத்தை டிராக்டரை கொண்டு தொடர்ந்து சமன்படுத்த டிஎஸ்பி உத்தரவிட்டுள்ளார். டிஎஸ்பி முன்னிலையிலேயே அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்பயிரை அழித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. பின்னர் சாவித்திரி, அவரது கணவர் கிருஷ்ணன் ஆகியோரை போலீஸ் ஸ்டேஷன் அழைத்து சென்றனர். இதையடுத்து சாவித்திரி தனது கணவர் கிருஷ்ணனுடன் வேலூர் டிஐஜி வனிதாவிடம் புகார் அளித்துள்ளார். இதுதொடர்பான வீடியோ பதிவு நேற்று சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில் இச்சம்பவம் தொடர்பாக டிஎஸ்பி ஜெரீனா பேகத்தை டிஐஜி வனிதா நேரில் அழைத்து விசாரித்தார். அப்போது, சம்பவ இடத்திற்கு சென்றது ஏன்? என்று கேட்டார். அதற்கு டிஎஸ்பி, நான் நெற்பயிர்களை அழிக்கவில்லை என்று விளக்கம் அளித்தார். ஆனால் வீடியோ ஆதாரத்துடன் வெளியாகியுள்ளது. தற்போது அந்த விவகாரத்தை மூடி மறைக்க அதிகாரிகள் தீவிரமாக முயன்று வருவதாக விவசாயிகள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.



டிஎஸ்பி மீது தொடரும் குற்றச்சாட்டுகள் டிஎஸ்பி ஜெரீனா பேகம், சேலம் மாவட்டத்தில் பணியாற்றியபோது தனக்கு கீழ் பணியாற்றும் அதிகாரிகளை ஒருமையில் பேசுவது, காவலர்களை கெட்ட வார்த்தைகளால் திட்டுவதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்தார். இதனால் அவரை திருப்பூர் மாவட்டத்துக்கு அதிகாரிகள் மாற்றினர். அங்கு பெண் காவலரை கொடுமைப்படுத்தியதால், அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார். இதனால், அங்கிருந்து ஆரணிக்கு மாற்றப்பட்டார். அவருக்கு உயர் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து ஆதரவாக செயல்பட்டு வருவதால், தன்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று தொடர்ந்து தவறு செய்து வருவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. ஒவ்வொரு முறையும் உயர் அதிகாரிகள் அவரை காப்பாற்றி வந்தனர். அதிகாரிகள் செய்யும் தவறுகளை மூத்த அதிகாரிகள் மூடி மறைக்கும் வரை தவறு தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும் என்கின்றனர் நேர்மையான காவலர்கள்.

Source: Dinakaran

