நெல்லை டிவிஎஸ் நகரில் ரூ.2 கோடியில் ரயில்வே சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணி தீவிரம்

நெல்லை : நெல்லை அருகே டிவிஎஸ் நகரில் ரூ.2 கோடியில் ரயில்வே சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணி இரவு, பகலாக மேற்கொள்ளப்பட்டன.

நாடு முழுவதும் ஆளில்லாத ரயில்வே கிராசிங்குகளை அகற்ற ரயில்வே துறை முடிவு செய்துள்ளது. ஆளில்லாத ரயில்வே கிராசிங் பகுதிகளை கடக்கும் வாகனங்களின் எண்ணிக்கையை கருத்தில் கொண்டு மேம்பாலங்கள் அல்லது சுரங்கப்பாதை அமைத்து கொடுக்க ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகின்றன. நெல்லை – திருச்செந்தூர் ரயில்வே மார்க்கத்தில் ஆளில்லாத ரயில்வே கிராசிங்குகளை மூடும் வகையில் இரு இடங்களில் சுரங்கப்பாதைகளை அமைக்க தெற்கு ரயில்வே முடிவு செய்துள்ளது. அதன்படி பாளை டிவிஎஸ் நகர் மற்றும் தாதன்குளத்தை அடுத்த கிளாக்குளம் ஆகிய இடங்களில் ரயில்வே சுரங்கப்பாதைகளுக்கான வேலைகள் நடந்து வந்தன. பாளை டிவிஎஸ் நகரில் நான்குவழிச்சாலையை ஒட்டி காணப்படும் ஆளில்லாத ரயில்வே கிராசிங்கில் தினமும் 800 வாகனங்களுக்கு குறையாமல் செல்கின்றன. எனவே அந்த கிராசிங்கை மூடிவிட்டு அங்கு சுரங்கப்பாதை அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. கடந்த 8ம் தேதி முதல் அங்கு ரயில்வே தண்டவாளத்தின் இரு பகுதிகளிலும் இதற்காக குழிகள் தோண்டும் பணி நடந்தது. இந்நிலையில் நேற்று ஒரே நாளில் பணிகளை முடிக்க திட்டமிடப்பட்டு சுரங்கபாதை அமையும் இடத்திற்கு மேல்பகுதியில் தற்காலிக கர்டர்கள் பொருத்தப்பட்டன. அதன் மேல் திருச்செந்தூர் ரயில்கள் சென்றன. தொடர்ந்து இருபுறமும் வெடிகளை வைத்து குழிகளை ஆழப்படுத்தும் பணிகளை மேற்கொண்டனர். மேலும் சுரங்கப்பாதையில் பொருத்திட 9 மெகா பாக்ஸ்களும் கொண்டு வரப்பட்டன. அவற்றை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சுரங்கப்பாதையில் இறக்கி பொருத்தும் பணிகள் நடந்தன. இதுகுறித்து ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘‘நெல்லை டிவிஎஸ் நகரில் இருந்து கேடிசி நகர், மகராஜ நகருக்கு செல்லும் மக்களுக்கு முக்கிய சுரங்கப்பாதையாக இது திகழும். ரயில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படாத வகையில் ஒருநாள் இரவுக்குள் சுரங்கப்பாதையில் 9 மெகா பாக்ஸ்களையும் இறக்கி வைத்து இணைத்திட திட்டமிட்டு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம். சுரங்கப்பாதைக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட இடத்தில் அதிகளவில் பாறைகள் உள்ளது. எனவே வெடி வைத்து தகர்ப்பதில் கூடுதல் நேரம் செலவாகிறது. ரயில்வே சுரங்கப்பாதை உருவாக்கப்பட்டவுடன் ஆளில்லாத ரயில்வே கிராசிங் மூடப்படும். இப்பணிகளுக்காக ரூ.2.25 கோடி செலவிடப்படுகிறது.’’ என்றனர். இந்நிலையில் நேற்று மாலையில் மதுரை கோட்ட பொறியியல் பிரிவு அதிகாரிகள் சுரங்கப்பாதை பணிகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர். இப்பால பணிகள் காரணமாக நேற்று டிவிஎஸ்நகர் பகுதியில் சாலை போக்குவரத்து மாற்றிவிடப்பட்டது.

Source: Dinakaran

English summary

In the city a sum of RS.2 crore in nellai TVs work serious railway tunnel

Paddy paddy near TVs in the city: a sum of RS.2 crore in railway tunnel