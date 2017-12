தென்காசி, கேரளா சுற்றுவட்டாரங்களில் நில அதிர்வு: பொதுமக்கள் பீதி

நெல்லை தென்காசிப்பகுதியில் திடீர் நில அதிர்வு உணரப்பட்டதால் பொதுமக்கள் பீதியடைந்து வீட்டை விட்டு வீதிக்கு ஓடிவந்தனர்.

நெல்லை மாவட்டம் தென்காசி மற்றும் கேரள மாநிலத்தில் புனலூர், ஆரியங்காவு, தென்மலை வரை திடீர் நில அதிர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. தென்காசி அருகே உள்ள சிந்தாமணி மற்றும் வடகரை ஆகிய கிராமங்களில் நில அதிர்வு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதையடுத்து வீடுகளை விட்டு பொதுமக்கள் அலறியடித்து ஓடி வெளியே வந்தனர். அந்தப் பகுதியில் உள்ள கிராம மக்கள் தெருக்களில் திரண்டு நிற்கின்றனர்.

நில அதிர்வு உணரப்பட்ட சில நிமிடங்களில் செய்தி பரவியதால் தென்காசி முழுதும் பதற்றமாக உள்ளது. நில அதிர்வு கேரளாவின் புனலூர், ஆரியங்காவு, தென்மலை வரை உணரப்பட்டது. இது அந்தப் பகுதி மக்கள் இடையே பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

Land in the neighbourhood of tenkasi, Kerala public panic to vibration:

