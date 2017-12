ஓகி புயல், மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை மத்தியக்குழு நாளை, நாளை மறுநாள் ஆய்வு

சென்னை :‘ஓகி’ புயல் தாக்கியதால் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பலத்த சேதம் ஏற்பட்டது. இந்த சேதத்தினால் பெரும்பாலான விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டனர். மேலும், மீனவர்கள் பலர் மாயமாகினர், பலர் உயிரிழந்தனர். எனவே, ஓகி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை பேரிடர் மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும். ஓகி புயல் பாதிப்பு மற்றும் மழை பாதிப்புக்கு நிவாரணமாக ரூ.9,302 கோடி வழங்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசு சார்பில் வருவாய் துறை அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார், மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டி.ஜெயக்குமார் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் அண்மையில் டெல்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கை நேரில் சந்தித்து வலியுறுத்தினர். இந்தநிலையில் கன்னியாகுமரியில் ‘ஓகி’ புயல் சேதங்களை மதிப்பிடவும், மழையால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பார்வையிட்டு மதிப்பிட்டு மத்திய அரசுக்கு அறிக்கை தர மத்திய குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த குழுவில் 8 பேர் இடம்பெற்றுள்ளனர். உள்துறை அமைச்சக இணை செயலாளர் சஞ்சீவ் குமார் ஜிந்தால் தலைமையில் நிதி அமைச்சக செலவின துறை துணை இயக்குனர் முகேஷ்குமார், மத்திய குடிநீர் மற்றும் தூய்மை அமைச்சக முதுநிலை ஆலோசகர் எஸ்.சி.சர்மா, மீன்வள மேம்பாட்டு ஆணையர் டாக்டர் பி.பால்பாண்டியன், எரிசக்தி அமைச்சக துணை இயக்குனர் ஓ.பி.சுமன், கப்பல் அமைச்சக உயர் அதிகாரி பரமேஸ்வர் பாலி, நீர்வளம், காவேரி மற்றும் தென்னக நதிகள் அமைப்பு இயக்குனர் (கண்காணிப்பு) நாகமோகன், வேளாண்மை கூட்டுறவு விவசாயிகள் நலன் மற்றும் சணல் மேம்பாட்டு இயக்ககத்தின் இயக்கு டாக்டர் கே.மனோகரன் ஆகியோர் இந்தக்குழுவில் இடம் பெற்றுள்ளனர். இந்த குழு இரண்டாக பிரிந்து 2 நாட்கள் ஆய்வு செய்ய உள்ளது. நான்கு பேர் கொண்ட ஒரு குழு வருகிற 28,29 ஆகிய 2 நாட்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஓகி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பார்வையிடுகிறது. மற்றொரு குழு 28,29 ஆகிய 2 நாட்கள் சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் மழையின் போது ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளது. 2 நாட்கள் ஆய்வுக்கு பின்னர் அந்த குழு 30ம் தேதி காலை தலைமை செயலகத்தில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்துகிறது. அப்போது, பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளின் வீடியோ பதிவுகள், போட்டோ உள்ளிட்ட காட்சிகள் அந்த குழுவுக்கு காண்பிக்கப்படும். அதன்பின், 30ம் தேதி மாலை அந்த குழு டெல்லி திரும்புகிறது என்று அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார். அந்த குழு ஆய்வு அறிக்கையை தயார் செய்து மத்திய அரசிடம் ஒரு சில நாட்களில் வழங்கும். அதன் பிறகு பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு நிவாரண தொகையை மத்திய அரசு வழங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

Ohio’s storm, rain affected parts of Central Committee tomorrow, the day after tomorrow, the study

Chennai: Ohio’s ‘ storm ‘ hitting up damages in Kanyakumari district.