கன்னியாகுமரி கடலில் சென்னை சுற்றுலா பயணிகள் சென்ற படகை விரட்டி பிடித்த மீனவர்கள்: அதிகாரிகள் ஆய்வு என நினைத்து மடக்கினர்

கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரியில் ெசன்னை சுற்றுலா பயணிகள் சென்ற படகை, துறைமுக அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்வதாக சந்தேகித்த மீனவர்கள் விரட்டி பிடித்து கரைக்கு கொண்டு வந்தனர். அதில் சென்னையை சேர்ந்த 2 பெண்கள் உள்பட 9 சுற்றுலா பயணிகள் இருந்ததால் விடுவித்தனர் குமரி மாவட்டம் இனயம் பகுதியில் துறைமுகம் அமைக்க மீனவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.இந்த நிலையில், இனயத்துக்கு மாற்றாக கன்னியாகுமரி அருகே கீழமணக்குடி அடுத்துள்ள முகிலன்விளை, இலந்தவிளை தொடங்கி துவாரகாபதி வரை 5 கி.மீ. நீளமுள்ள இடத்தில் சரக்கு பெட்டக முனையம் அமைக்க புதிய திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கும் 13 கிராமத்தினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், கன்னியாகுமரி கடலில் கடந்த 3 தினங்களாக ஒரு மர்ம படகு கடலில் சுற்றி வந்துள்ளது. 2 முறை மீனவர்கள் 6 பைபர் வள்ளங்களில் அந்த படகை பிடிக்க முயன்றுள்ளனர். ஆனால் அந்த மர்ம படகு வேகமாக திரும்பி சென்று மாயமாகி விட்டது. இந்நிலையில் நேற்று காலை 10 மணியளவில் அந்த படகு கோவளம் வழியாக சின்னமுட்டம் துறைமுகம் நோக்கி சென்றது. பின்னர் 11.30 மணியளவில் கோவளம் தாண்டி வந்தது. இதை கவனித்த மீனவர்கள் 7 வள்ளங்களில் அந்த மர்மபடகை விரட்டி சென்று, சுமார் 14 நாட்டிகல் மைல் தொலைவில் மடக்கி கரைக்கு கொண்டு வந்தனர். பின்னர் 20க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் படகில் ஏறி உள்ளே இருந்தவர்களை பிடித்து கரைக்கு கொண்டுவந்தனர். விசாரணையில் அது குமரி மாவட்டம் மணவாளக்குறிச்சியை சேர்ந்த மீனவருக்கு சொந்தமான விசைப்படகு என்பதும், அவரது நண்பர்களான சென்னையை சேர்ந்த 2 பெண்கள் உள்பட 9 பேர் கடலை சுற்றிப்பார்க்க அந்த படகில் சென்றதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து அந்த மீனவரிடம் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசியபின் படகை விடுவித்தனர். இதனால் கடந்த 3 நாட்களாக நீடித்து வந்த மர்மம் விலகியது.

Source: Dinakaran

English summary

Tourist, kanniyakumari at sea chasing Chennai last boat fishermen: they thought the authorities study the loop

Sesannai at Kanyakumari in Kanyakumari: tourists last boat, duraimah