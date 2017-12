வைகுண்ட ஏகாதசி விழா: ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோயிலில் நாளை சொர்க்கவாசல் திறப்பு

திருச்சி: 108 வைணவத்திருத்தலங்களில் முதன்மையானதும், பூலோக வைகுண்டம் என்ற சிறப்புக் குரியதுமானது ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோயிலில் வைகுண்ட ஏகாதசி விழா கடந்த 18ம் தேதி தொடங்கியது. அதன்பின் பகல்பத்து உற்சவம் 19ம் தேதி தொடங்கியது. வைகுண்ட ஏகாதசி விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சொர்க்கவாசல் திறப்பு நாளை அதிகாலை 5 மணிக்கு நடக்கிறது. அதனை முன்னிட்டு அதிகாலை 3.45மணிக்கு நம்பெருமாள் மூலஸ்தானத்தில் இருந்து ரத்தின அங்கி, பாண்டியன் கொண்டை, கிளிமாலை உட்பட பல்வேறு திருஆபரணங்கள் அணிந்து புறப்படுகிறார். அதன்பின் ராஜமகேந்திரன் சுற்று வலம் வந்து நாழிகேட்டான் வாசல் வழியே குலசேகரன் திருச்சுற்றில் உள்ள தங்கக் கொடி மரத்தை சுற்றி துரைப்பிரகாரம் வழியாக சொர்க்கவாசல் எனப்படும் பரம பதவாசல் செல்கிறார். அதற்கு முன்னதாக, நம்பெருமாள் விரஜாநதி மண்டபத்தில் பட்டர்களின் வேத விண்ணப்பங்களை கேட்டருளுகிறார். அதன்பின் அதிகாலை 5 மணிக்கு சொர்க்கவாசல் எனப்படும் பரமபதவாசல் திறக்கப்படுகிறது. அதுசமயம் பக்தர்கள் வெள்ள த்துடன் நம்பெருமாள் சொர்க்கவாசலை கடந்து சந்திரபுஷ்கரணி குளம் அருகே அமைக்கப்பட்டுள்ள பூந்தட்டிகள் வழியாக ஆலிநாடான் திருச்சுற்றில் உள்ள மணல்வெளி வழியே அகளங்கன் திருச்சுற்றில் உள்ள ஆயிரங்கால் மணடபத்திற்கு எதிரே அமைக் கப்பட்டுள்ள திருக்கொட்டகையில் காலை 7 மணிக்கு எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சி அளிக்கிறார்.

அதன்பின்னர் ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் உள்ள திருமாமணி மண்டபத்திற்கு காலை 7.30 மணிக்கு சென்ற பின்னர் அங்கிருந்தபடியே நள்ளிரவு வரை பக்தர்களுக்கு காட்சி அளிக்கிறார். அதன்பின்னர் இரவு 12 மணிக்கு திருமாமணி மண்டபத்தில் இருந்து புறப்பட்டு வீணை வாத்தியத்துடன் அதிகாலை 1.15 மணிக்கு மூலஸ்தானம் சென்றடைகிறார்.கோயில் வளாகத்திற்குள் நூறு கால் மண்டபத்தில் பக்தர்கள் அமர்ந்து செல்லும் வகையில் ஸ்டீல் சாய்வு பெஞ்ச்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதுவரை சொர்க்கவாசல் திறப்பின் போது பக்தர்கள் வரிசையில் நின்றபடியே தான் சொர்க்கவாசல், மூலவர், உற்சவர்களை தரிசனம் செய்வது வழக்கமாக இருந்த நிலையில், திருப்பதி கோயில் போல் ஸ்ரீரங்கம் கோயில் நிர்வாகம் இம்முறை பக்தர்கள் அமர்ந்து செல்ல சிறப்பு வசதி செய்துள்ளது.

Source: Dinakaran

