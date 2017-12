மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 68.53 அடி

மேட்டூர்: கர்நாடக மாநிலத்தில் காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை குறைந்ததால், மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து சரிந்த வண்ணம் உள்ளது. அதேசமயம் நேற்று முன்தினம், 134 கனஅடியாக இருந்த நீர்வரத்து, நேற்று 215 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது. காவிரி டெல்டா பாசனத்திற்காக, அணையில் இருந்து விநாடிக்கு 7,000 கனஅடி வீதமும், கிழக்கு, மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்கு விநாடிக்கு 900 கனஅடி வீதமும் தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது. வரத்தை காட்டிலும் தண்ணீர் திறப்பு பலமடங்கு அதிகமாக இருப்பதால், அணையின் நீர்மட்டம் 69.33 அடியில் இருந்து 68.53 அடியாக சரிந்துள்ளது. நீர் இருப்பு 31.45 டிஎம்சியாக உள்ளது. ஒகேனக்கல் காவிரியில் 500 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

Source: Dinakaran

Mettur dam water level 68.53 ft

Mettur: Kaveri in Karnataka State, at least in rain catchment area