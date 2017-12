மழை பாதிப்பு பகுதிகளை மத்திய குழு இன்று ஆய்வு செய்கிறது: முதலமைச்சருடன் நாளை சந்திப்பு

சென்னை, காஞ்சீபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் மழை பாதிப்பு பகுதிகளை மத்திய குழு இன்று ஆய்வு செய்கிறது. முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை நாளை சந்தித்து பேசுகின்றனர்.

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அக்டோபர் மாதம் தொடங்கிய வடகிழக்கு பருவ மழையால் சென்னை, காஞ்சீபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இதேபோல் நவம்பர் மாதம் ஒக்கி புயலால் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பெரும் சேதம் அடைந்தது. கன்னியாகுமரியில் ஏற்பட்ட சேதத்தை பார்வையிட பிரதமர் நரேந்திர மோடி வந்த போது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவரிடம், ‘ஒக்கி புயலால் ஏற்பட்ட சேதங்களை சீரமைக்க ரூ.5 ஆயிரத்து 255 கோடி மத்திய அரசு நிதி வழங்க வேண்டும் என்றும், சென்னை கடலோர மாவட்டங்களில் வடகிழக்கு பருவ மழையால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை சீரமைக்கவும், இனி வெள்ளத்தால் சென்னையில் பாதிப்புகள் எதுவும் ஏற்படாதவாறு நிரந்தர சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்வதற்கும் ரூ.4 ஆயிரத்து 47 கோடி வழங்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தார். பிரதமர் நரேந்திர மோடி வந்து சென்ற பிறகு, தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவ மழை சேதங்களையும், ஒக்கி புயல் சேதங்களையும் பார்வையிட மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் இணை செயலாளர் சஞ்சீவ் குமார் ஜிண்டால் தலைமையில் 8 பேர் கொண்ட உயர்மட்ட குழுவை மத்திய அரசு அமைத்தது. இந்த குழுவில் உள்ள நிதி அமைச்சகத்தின் செலவின துறை துணை இயக்குனர் முகேஷ்குமார், குடிநீர் மற்றும் துப்புரவு பணிகள் அமைச்சகத்தின் முதுநிலை ஆலோசகர் எஸ்.சி.சர்மா, நீர்வளம், காவிரி மற்றும் தென்னக நதிகள் அமைப்பின் அமைச்சக இயக்குனர் (கண்காணிப்பு) ஜி.நாகமோகன் ஆகியோர் இன்று (வியாழக்கிழமை) சென்னை, காஞ்சீபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்களை பார்வையிடுகிறார்கள். இக்குழுவினருடன் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையர் ராஜேந்திர ரத்னு, செய்தித்துறை இணை இயக்குனர் பழனிகுமார், துணை இயக்குனர் பழனியப்பன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளும் செல்கின்றனர். சென்னை தலைமை செயலகத்தில் இன்று காலை 10 மணிக்கு தலைமை செயலாளரை சந்திக்கும் இந்த குழுவினர் அங்கிருந்து, ராயபுரம் பாலம் அருகே உள்ள எம்.எஸ்.கோவில் தெரு, பேசின் பாலம் பவர் ஹவுஸ் சாலை, வேப்பேரியில் உள்ள ஈ.வி.கே.சம்பத் சாலை, ஜெர்மையா சாலை, பெரம்பூர் பேரக்ஸ் சாலை அருகே உள்ள மூர்த்திங்கர் சாலை ஆகிய இடங்களில் சாலைகளில் ஏற்பட்ட பழுதையும், ஸ்டீபன்சன் பாலம், கொன்னூர் நெடுஞ்சாலை, அண்ணா நகர் 3-வது அவென்யூ ஆகிய இடங்களில் ஏற்பட்டுள்ள சேதங்களையும் ஆய்வு செய்கின்றனர். பிற்பகலில் பூந்தமல்லியில் இருந்து புறப்பட்டு தர்கஸ்ட் சாலை சென்று அங்கு அடையாறு பாலம் விரிவுபடுத்த வேண்டிய இடத்தை பார்வையிடுகின்றனர். அங்கிருந்து பெருங்களத்தூரில் உள்ள ஸ்ரீராம் நகர் சென்று அங்கு மழையால் மூழ்கியிருந்த பார்வதி நகர், ஸ்ரீராம் நகர் விரிவாக்கம், சசிவர்தன் நகர், குட்வில் நகரை பார்வையிட்டு, ஒரு நிரந்தர தீர்வுக்காக அடையாறு ஆற்றை அகலமாக்க மேற்கொள்ளப்படவேண்டிய ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றும் பணியை ஆய்வு செய்ய உள்ளனர். பின்னர் முடிச்சூர் அமுதம் நகர் சென்று, அங்கு வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளையும், மேலும் கட்டப்பட வேண்டிய சிறு பாலங்களையும், கிருஷ்ணா நகர் பகுதியில் முடிச்சூர்-தாம்பரம் சாலையை பார்வையிட்டு மாநில அரசு மேற்கொண்டிருக்கும் மழைநீர் வடிகால் பணிகளையும் பார்வையிடுகின்றனர். அதை தொடர்ந்து கீழ்கட்டளை சந்திப்பு சென்று தண்ணீரால் மூழ்கி கிடந்த ஈச்சல்கண்டு சந்திப்பு, பூபதி நகர், நீதிபதிகள் காலனி, என்ஜினீயர்ஸ் அவென்யூ, பால அன்பகம் நகரையும், கீழ்கட்டளையில் நிரந்தர தீர்வாக கால்வாயை அகலப்படுத்தி ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றவேண்டியதின் அவசியத்தையும் பார்வையிடுகிறார்கள். நாராயணபுரத்தில் மூழ்கி கிடந்த வி.ஜி.பி.நகர், எல்.ஐ.சி. நகர், பூபதி நகர், காசி விசாலாட்சிபுரம் ஆகிய இடங்களை பார்வையிட்டு வெள்ள நீரை வடிகட்ட ஏற்படுத்தப்பட்ட தற்காலிக ஏற்பாடுகளை ஆய்வு செய்கின்றனர். இதே நேரத்தில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மற்ற 5 அதிகாரிகள் இன்று சேதங்களை பார்வையிடுகிறார்கள். பின்பு அனைவரும் சென்னை வந்து நாளை (வெள்ளிக்கிழமை) பகல் 3 மணிக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்திவிட்டு டெல்லி புறப்பட்டு செல்ல உள்ளனர். இதற்காக முதுநிலை ஆலோசகர் எஸ்.சி.சர்மா, இயக்குனர் (கண்காணிப்பு) ஜி.நாகமோகன் ஆகியோர் நேற்று விமானம் மூலம் சென்னை வந்தனர். விமான நிலையத்தில் ஜி.நாகமோகன் நிருபர்களிடம் கூறுகையில், “கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ‘ஒக்கி’ புயலால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை ஒரு குழுவினர் ஆய்வு செய்ய உள்ளனர். நாங்கள் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட சென்னை, காஞ்சீபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பகுதிகளை ஆய்வு செய்ய உள்ளோம்” என்றார்.

Source: Maalaimalar

