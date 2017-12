நவம்பர், டிசம்பர் மாதத்தில் 3,000 ரெயில்கள் பனியால் தாமதம்: பியூஷ் கோயல்

நவம்பர், டிசம்பரில் பெய்த கடும் பனியால் நாடு முழுவதும் சுமார் 3000 ரெயில்கள் தாமதமாகின என ரெயில்வே துறை மந்திரி பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார்.

புதுடெல்லி: பாராளுமன்றத்தின் மக்களவையில் கேள்வி ஒன்றுக்கு ரெயில்வே துறை மந்திரி பியூஷ் கோயல் எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளித்து கூறியதாவது: கடந்த மாதம் முதல் நாடு முழுவதும் கடும் பனி பெய்து வருகிறது. இதைத்தொடர்ந்து, கடந்த நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் டிசம்பர் 21-ம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் நாடு முழுவதும் சுமார் 3,119 ரெயில்கள் தாமதமாக இயக்கப்பட்டன. வட மாநிலங்களில் நிலவிய பனிப்பொழிவால் மெயில் மற்றும் விரைவு ரெயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன. சில ரெயில்கள் மாற்று வழியில் இயக்கப்பட்டன.



பனிப்பொழிவு குறித்து அறிந்து கொள்ளும் வகையில் ரெயில் டிரைவர்களுக்கு ஜி.பி.எஸ். கருவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என தெரிவித்துள்ளார்.

