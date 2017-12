நெல்லை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை கிராமங்களில் நில நடுக்கம்: மக்கள் அலறியடித்து வீட்டை விட்டு ஓட்டம்

செங்கோட்டை: நெல்லை மாவட்ட மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையடிவாரகிராமங்களில் நேற்றிரவு நில அதிர்வு ஏற்பட்டது. நெல்லை மாவட்டம் செங்கோட்டை அருகே உள்ள மேக்கரை, பண்பொழி, அச்சன்புதூர்,புளியரை, வடகரை, கட்டளை குடியிருப்பு, லாலா குடியிருப்பு, பூலாங்குடியிருப்பு, தவணைஉள்ளிட்டவை மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையடிவார பகுதிகளாகும். இக்கிராம பகுதிகளில் நேற்றிரவு8.50 மணியளவில் திடீரென நில அதிர்வு ஏற்பட்டது. 10 விநாடிகள் வரை உணரப்பட்டஇந்த நில அதிர்வால், வீடுகளில் பாத்திரங்கள் உருண்டன. நில அதிர்வை உணர்ந்த மக்கள், அலறியடித்துக் கொண்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறினர். . மீண்டும் நில அதிர்வு ஏற்படலாம் என்ற அச்சத்தில் இரவில்நீண்ட நேரமாக வீடுகளுக்குள் செல்லாமல் அவர்கள் கடும் குளிரிலும் தெருக்களிலேயே பயத்துடன்அமர்ந்திருந்தனர். வடகரை ரகுமானியாபுரம் பகுதியில் நில அதிர்வு அதிகளவில் உணரப்பட்டுஉள்ளது. இதேபோல், தென்காசி மேலகரம் நடுத்தெரு, தெற்குத்தெரு, பாறைகுளம்தெரு, வடக்குத்தெரு, சிந்தாமணி, மங்கம்மா சாலை, பாறையடி தெரு, கொடிமரம், குடியிருப்புஆகிய பகுதிகளிலும் பயங்கர வெடி சத்தம் கேட்டுள்ளது. இதனால், வீடுகளில் டிவி பார்த்துக்கொண்டிருந்த பொதுமக்கள் அலறியபடி வீட்டில் இருந்து தெருக்களுக்கு ஓடி வந்தனர். வி.கே.புரம் மலையடிவார பகுதியான அனவன்குடியிருப்பு பகுதியில்நேற்றிரவு பயங்கர சத்தம் கேட்டுள்ளது. வழக்கமாக இப்பகுதியில் உள்ள தோட்டங்களில் வனவிலங்குகள் புகுந்தால் அதை விரட்ட வெடி வெடிப்பது வாடிக்கை. அதேபோல் இருக்கும் என மக்கள்நினைத்து உள்ளனர். ஆனால் அருகிலுள்ள மற்ற பகுதிகளில் இருந்து உறவினர்கள் போனில் தகவல்தெரிவித்த பிறகே அவர்களுக்கு நில அதிர்வு ஏற்பட்டது தெரிய வந்துள்ளது.இதேபோல் சுரண்டை, சிவகுருநாதபுரம், கீழச்சுரண்டை பகுதியிலும்நில அதிர்வின் காரணமாக பயங்கர சத்தம் கேட்டுள்ளது. வீட்டு தொழுவத்தில் கட்டப்பட்டிருந்தகால்நடைகளை கயிறுகளை அறுத்துக் கொண்டு ஓடின. செங்கோட்டை அடுத்த கேரள பகுதியான ஆரியங்காவு,தென்மலை, புனலூர் வரையிலான மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையடிவார பகுதியிலும் நில அதிர்வு உணரப்பட்டதாகஅப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர்.கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இப்பகுதியில் 3 முறை நில அதிர்வு உணரப்பட்டுஉள்ளது. அணைகளுக்கு ஆபத்தா?

மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையடிவாரத்தில் உள்ள செங்கோட்ைட, கடையநல்லூர்பகுதியில் அடவிநயினார் அணை, கருப்பாநதி அணை, கடனாநதி அணை, குண்டாறு உள்ளிட்ட அணைகள்உள்ளன. தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை வெளுத்து கட்டிய நிலையில், அணைகள் அனைத்தும் நிரம்பிகாணப்படுகின்றன. இந்நிலையில், இப்பகுதியில் நில அதிர்வு இருமுறை உணரப்பட்டதால்.அணைகளின் உறுதித்தன்மை குறித்து அதிகாரிகள் உரிய ஆய்வு மேற்கொள்ளவேண்டுமென பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். நாய்கள், மாடுகள் ஓட்டம் பிடித்தன

வி.கே.புரம் அனவன்குடியிருப்பு பகுதியில், நேற்றிரவு பயங்கரசத்தம் கேட்டபோது வீட்டில் வளர்க்கப்படும் நாய்கள் குரைத்தபடியே ஓட்டம் பிடித்துள்ளன. சுரண்டை பகுதியில் நில அதிர்வு உணரப்பட்டபோது வீடுகளில்கட்டப்பட்டிருந்த மாடுகள் அறுத்துக் கொண்டு ஓடின. ஏற்கனவே நில அதிர்வு சத்தம் கேட்டுஅச்சத்தில் இருந்த இப்பகுதி பொதுமக்கள், மாடுகள் மிரண்டு ஓடியதால் கடும் பீதிக்குள்ளாயினர்.

Source: Dinakaran

