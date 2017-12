ராஜஸ்தான்: 12 நாட்களாக டாக்டர்கள் நடத்திய வேலைநிறுத்த போராட்டம் வாபஸ்

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் கடந்த 12 தினங்களாக போராட்டம் நடத்திய டாக்டர்கள், தங்களது வேலை நிறுத்தத்தை நேற்று வாபஸ் பெற்றுள்ளனர்.

புதுடெல்லி: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் சம்பள உயர்வு, பதவி உயர்வு போன்ற கோரிக்கைகளை முன்னிறுத்தி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை டாக்டர்கள் கடந்த 16-ம் தேதி முதல் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட டாக்டர்களை ரேஸ்மா சட்டத்தின் மூலம் கைது செய்தது. ராஜஸ்தான் அரசு அவர்களது கோரிக்கைகளை ஏற்றுக் கொள்வதாக கூறியும் டாக்டர்கள் தங்களது போராட்டத்தை தொடர்ந்தனர். இந்நிலையில், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் டாக்டர்களுடன் சுகாதார துறை மந்திரி காளிச்சரண், போக்குவரத்து துறை மந்திரி யூனுஸ் கான், மாநில பா.ஜ.க. தலைவர் அசோக் பர்னாமி ஆகியோர் இன்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இதில், டாக்டர்களின் கோரிக்கைகளை அரசு ஏற்றுக் கொள்வதாக உறுதியளித்தது. இதை தொடர்ந்து தங்களது போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்றுக் கொள்வதாக டாக்டர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதுதொடர்பாக டாக்டர்கள் கூறுகையில், எங்களின் கோரிக்கையை அரசு ஏற்பதாக உறுதி அளித்துள்ளது. அரசின் முடிவால் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளோம். இதையடுத்து, நாங்கள் போராட்டத்தை விலக்கி கொள்கிறோம் என தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: Maalaimalar

English summary

Rajasthan: 12 days, doctors staged a strike to be withdrawn

In Rajasthan for the past 12 days, the doctors staged protests,