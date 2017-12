‘அந்த மாதிரியான’ 4,694 வெப்சைட்டுகள் முடக்கம்.. மத்திய அரசு அதிரடி

டெல்லி: குழந்தைகள் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்படுதல் தொடர்பான வீடியோக்கள் உள்ள, 4,694 இணையதள பக்கங்களை முடக்கும்படி, மத்திய அரசு ஐ.எஸ்.பி. நிறுவனங்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.

மத்திய தொலைதொடர்புத் துறை அமைச்சர், மனோஜ் சின்ஹா, லோக்சபாவில் நேற்று எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில் இதுகுறித்து கூறியுள்ளதாவது:

குழந்தைகள் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்படுதல் தொடர்பான வீடியோக்கள் உள்ள, 4,694 இணையதளங்களை முடக்குமாறு, இணையதள சேவை வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும், பல்வேறு நீதிமன்றங்கள் பிறப்பித்த உத்தரவுகளின்படி, 2,133 இணையதளங்கள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறினார்.

வாழ்க்கைத் துணையை தேடுகிறீர்களா? தமிழ் மேட்ரிமோனியில் – பதிவு இலவசம்!

Source: OneIndia

English summary

That sort of ‘ freezing ‘ 4,694 website. The Central Government action

Delhi: raped children relating to vediyokkal