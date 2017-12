காவல் துறை டிஜிபி ஆணையருடன் முதல்வர் ஆலோசனை

டிஜிபி ராஜேந்திரன், சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் ஏ.கே.விஸ்வநாதன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் பழனிசாமி நேற்று மாலை திடீர் ஆலோசனை நடத்தினார்.

தமிழக சட்டம் – ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்து மாதந்தோறும் வழக்கமாக தலைமைச் செயலர் தலைமையில், காவல்துறை டிஜிபி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்கும் கூட்டம் நடக்கும். தற்போது தமிழக தலைமைச் செயலர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் மருத்துவ விடுப்பில் உள்ளார். பொறுப்பு தலைமைச் செயலராக சண்முகம் பணியாற்றி வருகிறார்.

இந்நிலையில், நேற்று மாலை தலைமைச் செயலகத்தில், முதல்வர் கே.பழனிசாமி தலைமையில், டிஜிபி டி.கே. ராஜேந்திரன், சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் ஏ.கே.விஸ்வநாதன் மற்றும் உளவுப்பிரிவு ஐஜி சத்தியமூர்த்தி ஆகியோர் பங்கேற்ற ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது. இதில், தமிழக சட்டம்-ஒழுங்கு மற்றும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாக தலைமைச் செயலக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

Source: The Hindu

