பள்ளி கல்வித் துறையில் 4 இயக்குநர்கள் இடமாற்றம்: தொடக்கக் கல்வி இயக்குநராக ஏ.கருப்பசாமி நியமனம்

பள்ளி கல்வித்துறையில் 4 இயக்குநர்கள் நேற்று திடீரென இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனர். தொடக்கக் கல்வி இயக்குநராக ஏ.கருப்பசாமி நியமிக்கப் பட்டுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக பள்ளி கல்வி துறையின் முதன்மைச் செயலர் பிரதீப் யாதவ் நேற்று வெளியிட்ட ஓர் அரசாணையில் கூறியிருப்ப தாவது: பள்ளிசாரா மற்றும் வயது வந்தோர் கல்வி இயக்குநர் வி.சி.ராமேஸ்வர முருகன் மாற்றப்பட்டு, அனைவருக்கும் இடைநிலை கல்வி திட்டத்தின் (ஆர்எம்எஸ்ஏ) திட்ட இயக்குநராக நியமிக்கப்படுகிறார்.

அதேபோல் ஆர்எம்எஸ்ஏ இயக்குர் எஸ்.கண்ணப்பன் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு மெட்ரிக்குலேஷன் பள்ளிகள் இயக்குநராக பணியமர்த்தப்படுகிறார். தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் எஸ்.கார்மேகம் மாற்றப்பட்டு பள்ளிசாரா மற்றும் வயது வந்தோர் கல்வி இயக்குநராக நியமிக்கப்படுகிறார். மெட்ரிக்குலேஷன் பள்ளிகள் இயக்குநர் ஏ.கருப்பசாமி மாற்றப்பட்டு தொடக்கக் கல்வி இயக்குநராக பணியமர்த்தப்படுகிறார்.

இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.

Source: The Hindu

