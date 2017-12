வால்பாறை: வால்பாறை அருகே சோலையாறில் யானை தாக்கியதில் 50 வயது பெண் படுகாயமடைந்துள்ளார். யானை தூக்கி வீசியதில் படுகாயமடைந்த அழகம்மாள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

The elephant attacked and seriously wounded a woman near valparai

Valparai: elephant in valparai near sholayar hit 50-year-old girl seriously wounded to the monastery