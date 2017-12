மத்திய அரசு அலுவலகங்களுக்கு 2018-ம் ஆண்டுக்கான விடுமுறை நாட்கள் அறிவிப்பு

தமிழகத்தில் உள்ள மத்திய அரசு அலுவலகங்களுக்கு வரும் 2018-ம் ஆண்டுக்கான அரசு விடுமுறை நாட்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

இதுகுறித்து, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் நல ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் செயலாளர் கே.கோமதி விடுத்துள்ள சுற்றறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

தமிழகத்தில் உள்ள மத்திய அரசு அலுவலகங்களுக்கு வரும் 2018-ம் ஆண்டுக்கான அரசு விடுமுறை நாட்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதன்படி 2018 ஜனவரி 14-ம் தேதி பொங்கல் பண்டிகை, ஜன.26 – குடியரசு தினம், மார்ச் 29 – மகாவீர் ஜெயந்தி, மார்ச் 30 – புனித வெள்ளி, ஏப்ரல் 30 – புத்த பூர்ணிமா, ஜூன் 15 – ரம்ஜான், ஆகஸ்ட் 15 – சுதந்திர தினம், ஆகஸ்ட் 22 – பக்ரீத்

செப்டம்பர் 13 – விநாயக சதுர்த்தி, செப்டம்பர் 21 – மொகரம், அக்டோபர் 2 – காந்தி ஜெயந்தி, அக்டோபர் 18 – தசரா (மகா நவமி), 19 – தசரா (விஜயதசமி),

நவம்பர் 6 – தீபாவளி, நவம்பர் 21 – மிலாது நபி, நவம்பர் 23 – குருநானக் ஜெயந்தி, டிசம்பர் 25 – கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை ஆகிய 17 நாட்கள் விடுமுறை நாட்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதைத் தவிர, 31 நாட்கள் வரையறுக்கப்பட்ட விடுமுறை நாட்களாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

இவ்வாறு அந்த சுற்றிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

