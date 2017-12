ஆவடி அருகே மின்சார ரயில் தடம்புரண்டது: ரயில் சேவை பாதிப்பால் பயணிகள் அவதி

ஆவடி ரயில் நிலையம் அருகே மின்சார ரயில் தடம்புரண்டதால் ரயில் சேவை பாதிக்கப்பட்டது. இதனால், பொதுமக்கள் அவதிப்பட்டனர்.

மூர்மார்க்கெட் வளாகத்தில் இருந்து நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவில் பட்டாபிராம் நோக்கி மின்சார ரயில் புறப்பட்டு சென்றது. ஆவடி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து நள்ளிரவு 11.25 மணியளவில் புறப்பட்டபோது, திடீரென அந்த ரயிலின் 2 பெட்டிகள் தடம்புரண்டு விபத்து ஏற்பட்டது. அப்போது ரயிலில் பயணிகள் இல்லாததால் யாருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படவில்லை.

ரயில் பெட்டிகள் தடம் புரண்டதைத் தொடர்ந்து, பணியில் இருந்த ரயில்வே ஊழியர்கள் ரயில்வே கட்டுபாட்டு அறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். சம்பவ இடத்துக்கு வந்த தொழில்நுட்ப பிரிவு அதிகாரிகள் உட்பட 150-க்கும் மேற்பட்டோர் விரைந்து வந்து மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டனர். சென்னை ரயில் கோட்ட மேலாளர் நவீன் குலாட்டி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் நேரில் பார்வையிட்டு, பணிகளை விரைவுப்படுத்த உத்தரவிட்டனர். முதல் பெட்டி இரவு 2.20 மணிக்கும், இரண்டாவது பெட்டி அதிகாலை 3.20 மணிக்கும் சரிசெய்யப்பட்டு தண்டவாளத்தில் நிறுத்தப்பட்டது. அதன்பிறகு சேதமடைந்த 4 தண்டவாளங்களையும் சீரமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்றன.

இந்த விபத்து காரணமாக ஆவடி மார்க்கத்தில் பல மின்சார ரயில்களின் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டன. மூர்மார்க்கெட்டில் இருந்து பிற பகுதிகளுக்கு இயக்கப்படும் மின்சார ரயில்களின் சேவையும் பல மணிநேரம் பாதிக்கப்பட்டது. மூர்மார்க்கெட்டில் இருந்து திருத்தணி, திருவள்ளூர், பட்டாபிராம் மிலிட்டரி சைடிங் மற்றும் அரக்கோணத்துக்கு 30 நிமிடங்களுக்கு ஒரு பயணிகள் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட்டது.

போதிய அளவில் மின்சார ரயில்கள் இயங்காததால் பொதுமக்கள் அவதிப்பட்டனர். ரயில் நிலையங்களில் மணிக்கணக்கில் காத்திருந்த மக்கள், புறநகர் பகுதியில் இருந்து பேருந்துகளில் பயணம் செய்தனர். சிலர் கூடுதல் கட்டணம் கொடுத்து ஆட்டோக்களில் பயணம் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. மதியம் 12.50 மணிக்கு தண்டவாளம் சரிசெய்யப்பட்ட பிறகு சோதனை முறையில் மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டன. அதன்பிறகு மின்சார ரயில்கள் வழக்கம் போல் இயங்கின. இந்த விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரிக்க ரயில்வே அதிகாரிகள் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: The Hindu

