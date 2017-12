10, பிளஸ் 2 வகுப்புகளில் சிறப்பாக செயல்படும் 960 மாணவர்களுக்கு காமராஜர் விருது: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தகவல்

தமிழ் வழியில் 10 மற்றும் பிளஸ் 2 வகுப்புகளில் படிக்கும் மாணவர்களில் சிறப்பாக செயல்படும் 960 பேருக்கு ஊக்கத் தொகையுடன் காமராஜர் விருது வழங்கப்படும் என்று பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.

இது தொடர்பாக தலைமைச் செயலகத்தில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறியதாவது:

தமிழகத்தில் 10 மற்றும் பிளஸ் 2 வகுப்புகளில் படிக்கும் மாணவர்களில் மதிப்பெண், இணை செயல்பாடுகளில் சிறப்பாக செயல்படும் 960 மாணவர்களுக்கு காமராஜர் விருது வழங்கப்படும். இதற்காக ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் இருந்தும் தலா 15 மாணவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர். இதில், பிளஸ் 2 படிக்கும் மாணவர்களுக்கு தலா ரூ.20 ஆயிரம், 10-ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு தலா ரூ.10 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும். இத்திட்டத்துக்கு ரூ. 1 கோடியே 45 லட்சத்து 30 ஆயிரம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. காமராஜர் பிறந்த நாளில் இந்த பரிசுத்தொகை வழங்கப்படும்.

அதேபோல், எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத வகையில், அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்கள் 100 பேரை தேர்வு செய்து அவர்களை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதற்காக ரூ.3 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் மாணவர்கள் ஜப்பான், சீனா, தென்கொரியா, அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு செல்லும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள். இதற்காக அறிவியல், தொழில்நுட்பம், கலை, இலக்கியம் ஆகிய பிரிவுகளில் 25 பேர் கொண்ட 4 குழுக்களாக மாணவர்கள் பிரிக்கப்படுவார்கள். அவர்களும் குறிப்பிட்ட நாடுகளுக்கு சென்று தங்கள் பிரிவு சார்ந்த விஷயங்களை கற்று வருவார்கள்.

10-ம் வகுப்பு படித்து முடிக்கும் மாணவர்கள், பிளஸ் 1 -ல் எந்த பிரிவைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம் என குழம்பும் நிலை தமிழகத்தில் உள்ளது. பள்ளி முடித்து கல்லூரி செல்லும் மாணவர்களுக்கும் அதே நிலை உள்ளது. மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடப்பிரிவையே எல்லோரும் தேர்வு செய்து படிக்கும் நிலை உள்ளது. குறிப்பாக மருத்துவம், பொறியியல், வேளாண்மை, பல் மருத்துவம் போன்றவற்றை மட்டுமே படிக்கின்றனர். ஆனால், மற்ற படிப்புகளும் உள்ளன. இதற்காக 256 படிப்புகள் அடங்கிய பெயர்ப்பலகை, ஜன.4-ம் தேதிக்குள் 6 ஆயிரத்து 700 உயர், மேல் நிலைப்பள்ளிகளில் வைக்கப்படும். இந்த படிப்புகள் வேலை வாய்ப்புக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கும் வகையில் அமையும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

காமராஜர் விருதுக்கு மாணவர்கள் தேர்வு எப்படி?

காமராஜர் விருதுக்கு மாணவர்களை தேர்ந்தெடுக்க, அவர்கள் 10-ம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ் 2-ல் பெற்ற மொத்த மதிப்பெண்கள் 60 சதவீதத்துக்கு கணக்கிடப்படும். அதைத் தொடர்ந்து இணை செயல்பாடுகளுக்கு 40 சதவீதம் மதிப்பெண்கள் கணக்கிடப்படும்.

இணை செயல்பாடுகளை பொறுத்தவரை, நடிப்பு, கிராமிய நடனம், இசைக் கருவிகள் வாசித்தல், கவிதை. கட்டுரை, கதை எழுதுதல், பேச்சாற்றல், வினாடி-வினா, பரதநாட்டியம், ஒவியம் வரைதல் போன்ற கலை இலக்கியத் திறன்களில் பரிசு பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும். அதேபோல், விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்று மாவட்ட, மண்டல, மாநில அல்லது தேசிய அளவில் வெற்றி பெற்றிருக்க வேண்டும். அறிவியல் மன்றம், அறிவியல் கண்காட்சி, புத்தாக்க அறிவியல் ஆய்வு விருதுகள் போன்ற அறிவியல் சார்ந்த நடவடிக்கைகளில் பங்கு பெற்றிருக்க வேண்டும்.

இதுதவிர, சாரண – சாரணியர் சுற்றுச்சூழல் மன்றம், நாட்டு நலப்பணித்திட்டம், தேசிய மாணவர் படை, இளஞ்செஞ்சிலுவை சங்கம், சாலைபாதுகாப்புக் குழுவில் பங்கேற்ற மாணவர்களுக்கும் அவர்கள் செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

