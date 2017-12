வெள்ளகோவில் அருகே சாலை விபத்தில் 3 பேர் பலி

வெள்ளகோவில் அருகே நேற்று நடந்த விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பேர் பலியாகினர்.

இதுகுறித்து போலீஸார் கூறியதாவது: திருவாரூர் மாவட்டம் நீடாமங்கலத்தைச் சேர்ந்தவர் பக்கிரிசாமி மனைவி லலிதா(57). மகன்கள் ரூபேஷ்(35), ரபீஷ்(34), ஆகியோருடன் கோவை பீளமேடு பகுதியில் வசித்து வந்தார். சில நாட்களுக்கு முன் சொந்த ஊருக்கு சென்றுவிட்டு, அங்கிருந்து நேற்று அதிகாலை கோவைக்கு புறப்பட்டனர். காரில் 9 பேர் பயணம் செய்தனர்.

திருப்பூர் மாவட்டம் வெள்ளகோவில் ஓலப்பாளையம் அருகே பஞ்சு ஏற்றி வந்த லாரியின் டீசல் டேங்க் மீது கார் மோதியது. இதில் லலிதா, ரபீஷ் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். காயமடைந்த 7 பேரை வெள்ளகோவில் போலீஸார் மீட்டு காங்கயம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அனைவரும் மேல் சிகிச்சைக்காக கோவை தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். இதில் ரூபேஷ் உயிரிழந்தார்.

லாரியின் டீசல் டேங்க் மீது கார் மோதியதில் லாரியும், அதில் இருந்த பஞ்சும் தீப்பிடித்தன. வெள்ளகோவில் தீயணைப்புத் துறையினர் தீயை அணைப்பதற்குள் லாரி முழுமையாக எரிந்தது. வெள்ளகோவில் போலீஸார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

Source: The Hindu

