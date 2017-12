நாகர்கோவில்: கன்னியாகுமரியில் சூறைக்காற்று வீசுவதால் படகு போக்குவரத்து ரத்து செய்யப்பட்டது. திருவள்ளூவர் சிலை, விவேகானந்தர் நினைவு மண்டபத்துக்கு படகு போக்குவரத்து ரத்து செய்யப்பட்டது.

Source: Dinakaran

English summary

Kumari at ferry cancelled

Nagercoil in Kanyakumari district was due to the strong winds blowing: ferry